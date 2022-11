Fra salgsobjekt til bænkevarmer: - En del af gamet

AALBORG:Hvor ofte har man ikke hørt om forsmåede fodboldspillere, der lige skulle sende en stikpille eller hævde sig på holdets bekostning, når man ikke fik den ønskede mængde spilletid?

Sådan er det ikke med Malthe Højholt. AaB's unge midtbanekomet er mere eller mindre blevet forvandlet til en supernova i løbet af efteråret, hvor han er røget fast fra banen og ud på bænken, når AaB er løbet ind til en kamp. Der er imidlertid ingen sure miner hos Højholt, der forsøger at få det bedste ud af den nuværende situation.

- Det har selvfølgelig slet ikke været, som jeg havde håbet på. Jeg havde en ambition om at spille meget mere, end jeg har gjort, men jeg har også set indad, og så har jeg brugt tiden på at arbejde på det, jeg kan og skal blive bedre på, siger Malthe Højholt.

- Jeg har både arbejdet med nogle fysiske ting, og så har jeg arbejdet med det, jeg skal blive bedre til på banen. Når man ikke spiller så meget, så kan man bruge lidt mere tid inde i styrkerummet, så det har jeg haft stor glæde af, siger den unge hjørringenser.

I sidste sæson kæmpede Malthe Højholt sig ind på holdet og blev en profil i efteråret under Martí Cifuentes. Faktisk blev han et af AaB's varmeste salgsemner, og i vinterpausen forlængede han kontrakten med AaB til størst jubel for klubben. I sommerens transfervindue vedblev daværende sportschef Inge André Olsen, at Malthe Højholt var et varmt navn på transfermarkedet. Den nuværende situation med permanent plads på bænken må siges at være en diametral modsætning, men det tackler Højholt stille og roligt.

- Jeg synes selvfølgelig, det er svært. Det har været hårdt, men jeg bliver også nødt til at se det som en del af gamet. Det er også noget, jeg kan udvikle mig af som fodboldspiller. Så det er bare et step på vejen mod noget bedre, siger Malthe Højholt.

Den største udfordring ligger i, at det naturlige kampflow ryger sig en tur, når man som Malthe Højholt ikke er en fast del af startopstillingen.

- Det er svært, for jeg kom ud af den rytme, jeg var inde i sidste sæson. Det stiller endnu større krav til, at man får gjort sine ting for at være klar, når man kan få chancen.

Fra bænken har han haft mulighed for at se sine holdkammerater klare det mindre godt. Det har gjort ondt på alle på og omkring holdet.

- Det har været megatrælst og dybt frustrerende. Både for mig men ikke mindst dem, der har spillet. Jeg føler, at vi alle gør alt, hvad vi kan til træning, så det er hamrende frustrerende, at vi ikke får nok ud af det i kampene, siger Malthe Højholt.

Der har været mange kritiske holdninger til AaB, spillet på banen og klubbens ageren udenfor kridtstregerne, men det påvirker ikke den unge midtbanespiller.

- Folk går utroligt meget op i fodbold i Nordjylland, og folk stiller krav til, at vi gør det godt i AaB, og det er sådan det skal være, når man spiller i en stor klub, så jeg har det helt fint med, hvordan omgivelserne ser på os og vores præstationer, siger Malthe Højholt.

Nu venter årets sidste superligakamp i Farum mod rækkens duks, FC Nordsjælland. Lige nu er AaB syv point efter holdene over stregen, men det tal kan være større, når årets sidste runde er afviklet. Derfor siger det sig selv, at søndagens kamp meget gerne skal munde ud i point for AaB. Betydningen af en god afslutning på kampåret 2022 kan nemlig ikke undervurderes.

- Det betyder helt sindssygt meget. Både i forhold til følelsen, vi kan gå til vinterpause med, men vigtigst af alt også i forhold til tabellen. Vi skal gerne kunne se en god vej ud af det i foråret, når vi nu går på ferie, så det betyder utroligt meget, siger Malthe Højholt.