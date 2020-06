Hobro-angriber fortryder udåd: - Jeg vil gøre alt for, at vi bliver i Superligaen

FODBOLD:Det er fra den ene yderlighed til den anden for Hobro IK's Imed Louati.

I sidste uge tiltrak tuneseren sig opmærksomhed, da han var så skuffet over en udskiftning efter en times spil af kampen mod Lyngby, at han satte sig i sin bil og forlod DS Arena, før kampen var færdigspillet.

Men lørdag satte angriberen sig i et anderledes positivt lys, da han scorede Hobros enlige mål i 1-1-kampen mod AC Horsens.

- Det var rigtig godt for mig at få scoret. En angriber skal gå efter at score i hver kamp. Det gør jeg mit bedste for, og i dag lykkedes det heldigvis, siger Imed Louati.

Han har undskyldt sidste uges utidige exit over for både trænere og spillere i Hobro, for det var på sin plads, har han erkendt.

- Selvfølgelig fortryder jeg, hvad jeg gjorde, for det skal ikke ske. Nogle gange kan det være svært at kontrollere temperamentet, men det her kommer ikke til at ske igen, siger Imed Louati.

Han er glad for, at optrinnet ikke kostede ham pladsen i startopstillingen mod Horsens.

- Det betyder meget for mig, for det viser, at han (cheftræner Peter Sørensen, red.) kender mit temperament.

- Jeg undskyldte over for Peter, resten af trænerstaben og mine holdkammerater, og de accepterede den nok også, fordi de kender mig. Jeg er en god fyr, som alle kan lide, men nogle gange er mit temperament lidt højt, siger Imed Louati.

Tuneseren var dog skuffet over, at han ikke kunne hjælpe Hobro IK til tre point mod AC Horsens.

- Selvfølgelig er jeg skuffet. Vi spillede en god kamp og havde fortjent de tre point, men et point er heller ikke dårligt, for jeg synes, at vi mødte en god modstander, siger Imed Louati.

Fredag aften vandt Esbjerg med 4-2 over Randers, så lørdagens remis i Hobro betyder, at himmerlændingene nu kun har tre point ned til vestjyderne på den fjerdeplads, der vil medføre direkte nedrykning.

- Vi skal holde fokus på os selv og ikke kigge på, hvad de andre laver. Hver kamp er en finale for os, men jeg vil gøre alt for, at den her klub bliver i Superligaen. Sådan er det for os alle i Hobro, siger Imed Louati.