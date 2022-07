Fra topscorer til bænken: Søndag blev han helten for Vendsyssel

FODBOLD:For anden kamp i træk ud af ligeså mange mulige i denne sæsons NordicBet Liga startede sidste års Vendsyssel FF-topscorer Tíemoko Konaté på bænken.

I første runde kom han ind, da holdet førte 2-1 mod Hillerød og vandt 5-1 - dog uden at score. Søndag eftermiddag ude mod HB Køge viste han endnu engang den målfarlighed, han besidder, da han scorede et vigtigt sejrsmål med kun 10 minutter igen af opgøret og sikrede nordjyderne en sejr på 2-1.

- Drengene havde allerede gjort det godt, før jeg kom ind. Jeg skulle bare ind at give alt, give noget motivation og bringe noget nyt, som modstanderne skulle forholde sig til, lyder det ydmygt fra Tíemoko Konaté, der hellere vil rose holdkammeraterne end fremhæve sin egen scoring.

En scoring, der kom ved, at Konaté tog chancen udefra, hvor bolden snittede en HB Køge-mand og gik ind i netmaskerne, og det gav selvfølgelig grund til jubel i omklædningsrummet efterfølgende.

- Det var en fantastisk følelse i omklædningsrummet, for det sker jo ikke altid, at vi får en sen sejr. Det var en god sejr, og vi forsøgte selvfølgelig at fejre det i omklædningsrummet efter, siger Konaté, der scorede 10 gange i 31 NordicBet Liga-kampe i seneste sæson.

Selvom han blev topscorer for Vendsyssel sidste år og nu kom ind og scorede et ret afgørende mål allerede i anden spillerunde i denne sæson, så fortsætter ydmygheden for offensivspilleren, der ikke bare sådan lige kræver en startplads.

- Der er stor konkurrence på det her hold, hvor alle kan spille fodbold. Alle kan bidrage med noget, alle kan starte på banen, og alle kan komme fra bænken. Denne gang var det mig, der kom fra bænken, og næste gang kan det være en anden - det betyder ikke det store.

- Vi har en god mentalitet på det her hold, hvor det ikke betyder noget, hvem der starter inde eller ude, forklarer ivorianeren, der har været i Vendsyssel FF i tre og en halv sæson forud for denne.

HB Køge - Vendsyssel FF 1-2 (1-1) Mål: 1-0 Joachim Rothmann (11. minut), 1-1 Lasse Steffensen (20. minut), 1-2 Tiemoko Konaté (80. minut)

Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Emil Nielsen, Tobias Anker, Mads Greve, Rune Frantsen - Zander Hyltoft, Jelle van der Heyden, (Parfait Bizoza, 61. minut), Panagiotis Armenakas - Wessam Abou Ali (Tiemoko Konaté, 61. minut), Lasse Steffensen, Lucas Jensen (Diego Montiel, 83. minut)

Advarsler: Maximilian Schauer, HB Køge (8. minut), Emil Nielsen, Vendsyssels FF (48. minut) VIS MERE

Den her sæson er startet nærmest så godt, som den kunne for Vendsyssel med maksimumpoint efter to opgør og en delt førsteplads med oprykningsfavoritterne Vejle og SønderjyskE.

- Det har været en god start på sæsonen så langt. Siden jeg kom hertil, er det ikke sket så ofte, at vi har formået at vinde to kampe i træk, hvilket giver en masse positivitet og udvikler holdet.

- Vi forsøger at spille taktisk gode kampe, for det handler om at vinde kampe. Hvis vi vil være med i toppen af denne række, så starter det allerede nu. Vi gør vores bedste for at vinde, og vi prøver samtidig at nyde det imens, siger 32-årige Tíemoko Konaté.

Før Vendsyssel FF igen skal i aktion i NordicBet Ligaen lørdag 6. august hjemme mod Fremad Amager, skal de besøge VSK Aarhus onsdag 3. august i pokalturneringen.