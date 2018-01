Frankrig snød Norge til sidst

HÅNDBOLD: Det blev en drabelig dyst, da Frankrigs verdensmestre fredag aften åbnede EM-slutrunden i håndbold med en kamp mod Norge i gruppe B.

Til sidst vandt franskmændene 32-31 i kampen i Porec, der var en gentagelse af VM-finalen fra sidste år.

Norge førte længe, men måtte til sidst altså indkassere et snævert nederlag til Nikola Karabatic og co.

Frankrig fik en fin begyndelse på kampen og kom foran 8-5.

Norge kom dog godt tilbage og gik til pause foran 17-15.

Nordmændene holdt fast i en spinkel føring frem til cirka otte minutter før tid, hvor Frankrigs Valentin Porte fik udlignet til 27-27.

Tre minutter før tid, da stillingen var 30-30, ramte Frankrigs Timothey N’Guessan stolpen, og på den efterfølgende kontra blev Norges Bjarte Myrhol revet omkuld af Valentin Porte.

Det kostede franskmanden en udvisning på to minutter, men kort efter var overtallet elimineret, da Norge Kent Robin Tønnesen også røg ud.

Knapt to minutter før tid sørgede Luc Abalo for den første franske føring siden første halvleg, da han scorede til 31-30.

Kristian Bjørnsen fik udlignet, men 33 sekunder før tid fik Michaël Guigou scoret til 32-31.

Eivind Tangen fik muligheden for at udligne til sidst, men de franske blokader var oppe og sørgede for, at verdensmestrene sejrede.

Frankrigs Kentin Mahé blev kampens topscorer med otte mål, mens Kent Robin Tønnesen scorede syv gange for Norge.

Frankrig står allerede nu med gode kort på hånden i forhold til at få maksimumpoint med til mellemrunden.

De to øvrige hold i gruppe B er Hviderusland og Østrig, der tidligere fredag mødtes i en kamp, som hviderusserne vandt 27-26.

I fredagens anden sene kamp på EM’s åbningsdag var der lagt op til en intens dyst i gruppe A mellem Kroatiens værter og Serbien.

Rent sportsligt blev kampen dog ikke særligt spændende, dertil var kroaterne for gode.

Kroatien sejrede med 32-22 efter en føring på 14-9 ved pausen.

Tidligere fredag vandt Island med 26-24 over Sverige i samme gruppe.

/ritzau/