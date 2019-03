Fransk mur og skarp måltyv: Aalborg Pirates nu i førersædet

ISHOCKEY: Aalborg Pirates er tilbage i slutspils-teten i mod Herning Blue Fox. Tirsdag aften vandt de 2-0 hjemme i Bentax Isarena og bragte sig dermed foran 2-1 i kvartfinaleserien.

Først og fremmest stod Ronan Quemener helt fantastisk i målet og tog alt, hvad Herning sendte imod ham, og så havde aalborgenserne en skarpretter i den anden ende i skikkelse af Thomas Spelling. Den cocktail kunne gæsterne ikke matche foran de 2909 overvejende glade tilskuere.

Aalborg Pirates kom flyvende ud til kampen i et højt tempo, og matchvinderen fra søndagens kamp i Herning, Sebastian Brinkman, var efter blot halvandet minuts spil tæt på at skubbe en tværpasning i mål.

Herning ville dog ikke stå tilbage for hjemmeholdet og bed særdeles godt fra sig i en underholdende 1. periode. Ronan Quemener i Pirates-målet stod dog helt forrygende og holdt gæsterne fra fadet - også når han ikke helt fik den nødvendige opbakning fra defensiven.

Simon Nielsen i Hernings mål kunne ikke ikke matche sin kollega. Efter godt otte minutters spil gav han en retur på Mike McNamees skud, og så kunne Thomas Spellig fyre 1-0 i et tomt net. Det var stillingen efter de første 20minutter - men kun fordi Quemener diskede op med en fænomenal dobbeltredning kort før periodepausen.

Ronan Quemener havde tirsdag aften rullet gardinet ned. Foto: Hans Ravn

I 2. periode fik Aalborg Pirates mere kontrol på kampen og holdt gæsterne nede på ganske få store målchancer. Der skulle også gå næsten 12 minutter, før den første åbne mulighed kom til hjemmeholdet. Men det gav pote.

Et minuts belejring af Hernings zone og adskillige afslutninger endte med klumpspil foran mål, hvor Thomas Spelling i tiden 33.24 endelig fik skubbet pucken det sidste stykke over stregen til 2-0, som var stillingen før de sidste 20 minutter.

Aalborg Pirates havde fornuftig kontrol på kampen også i 3. periode. Først to et halvt minut før 3. periodes udløb fik Herning for alvor belejret hjemmeholdets zone - efter en udvisning til Thomas Spelling. De to målmanden ud og satsede alt på reduceringen, men Ronan Quemener diskede lige op med et par store redninger til at toppe sin kransekage denne tirsdag.

Kamp fire i kvartfinaleserien spilles på fredag i Herning, og Aalborg Pirates tager altså en 2-1-føring med sig til det opgør.