Franskmand viste sig frem, da AaB-reserver gik målamok

FODBOLD:Det er blot blevet til 72 minutters superligafodbold i denne sæson for AaB's lejesvend Timothé Nkada, og i de to seneste kampe mod FC København og Vejle har angriberen blot været tilskuer.

Tirsdag fik han dog vist sig positivt frem på AaB's reserveligahold, der slog Hobro IK 6-3 på udebane. Den 21-årige franskmand, der er lejet hos Stade de Reims for resten af sæsonen, fik 90 minutter i benene og kvitterede med to mål og et oplæg til en scoring.

- Det var godt for min form at spille en fuld kamp, fordi jeg ikke har spillet så meget i Superligaen. Samtidig giver det god selvtillid at komme på måltavlen, så jeg er godt tilfreds med indsatsen, siger Timothé Nkada.

Gense reserveligakampen og målene her:

Mindre tilfreds er franskmanden med den begrænsede spilletid i Superligaen.

- Selvfølgelig vil jeg gerne spille mere, så jeg kan ikke være tilfreds med situationen lige nu. Men jeg er nødt til at arbejde hårdt og vise, at jeg kan bidrage til holdet. Det var en god start med præstationen i dag, fastslår franskmanden.

Udover sine to mål og assisten havde han også tredjesidste fod på en scoring.

Se flere billeder af fra reservekampen mod Hobro:

67



































































































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kasper Kusk var dog AaB's mest iøjnefaldende offensive spiller mod Hobro, hvor han blev noteret for to assists og et par perfekte oplæg, som blev brændt på det skammeligste af holdkammeraterne. Den største af Tom van Weert, der ikke for alvor overbeviste i reserveligakampen.

AaB mangler blot én kamp i efterårets reserveliga, og her møder de på hjemmebane Viborg mandag 23. november. Den kamp bliver også streamet direkte her på nordjyske.dk.