Fravalgt Ahlmann kræver ikke svar - kun hårdt arbejde

GISTRUP:Nul minutters spilletid. End ikke en indskiftning er føjet til Jakob Ahlmanns fodbold-cv i kalenderåret 2023.

Den 32-årige venstreback har altså langt fra været en af cheftræner Erik Hamréns udvalgte i forårets gældende AaB-kampe. Gennem sin seniorkarriere er han ellers blevet en af de markante spillere i truppen og har siden sin superligadebut for knap 13 år siden spillet 266 kampe i landets bedste række.

- Det er da træls. Der er jo ikke nogen af os, der træner herude og har den livsstil for at sidde på bænken hver weekend. Men det er en situation, som jeg har prøvet før, og den har jeg selvfølgelig accepteret, fortæller Jakob Ahlmann efter fredagens træningspas på kunstgræsbanerne i Gistrup.

- Jeg savner da at stå derinde. Det var en lang sæsonoptakt, hvor man gav den gas, og så har man fået nul minutter i de rigtige kampe, siger han.

I mellemtiden har venstrebacken lagt sin vanlige indsats på træningsbanen. Han har heller ikke søgt svar fra trænerstaben, som gang på gang har set bort fra en af holdets mest erfarne spillere, når startopstillingen stod sort på hvidt.

- Jeg har ikke snakket en masse med dem. Jeg ved, at døren er åben, hvis jeg har brug for det. Hvis de har været utilfredse med noget hos mig, ville de nok tage fat i mig, så jeg sørger bare for at gøre min ting. Jeg fornemmer, at de har været tilfredse med min indsats, men de har ment, at andre kunne udfylde rollen bedre end mig, og så har de valgt dem. Jeg ved, hvordan gamet er, og der er kun én måde at komme tilbage på, siger han.

- Om jeg har startet inde eller har været reserve, har jeg trænet godt og gjort alt det, som jeg skal, for at være i så god fysisk forfatning som muligt. Jeg har givet den gas på træningsbanen og holdt mig fit, så jeg er klar, hvis der er brug for det. Jeg har ikke jublet over situationen, men jeg var nødt til at fokusere på det, som jeg selv kunne gøre noget ved. Man ved aldrig, hvornår situationen vender i fodbold, så man skal holde sig til og stå klar i kulissen, lyder det fra Jakob Ahlmann.

Men søndagens kamp mod Randers FC kan meget vel blive afslutningen på tørken for Jakob Ahlmann.

AaB-truppen har nemlig været hårdt ramt af skader og sygdom, hvilket særligt kan mærkes i forsvarskæden. Mens Kilian Ludewig måtte udgå fra torsdagens træningspas, er Andreas Poulsen fortsat ude. Dertil kan Daniel Granli potentielt blive kaldt ind i midterforsvaret, da adskillige midtstoppere har manglet til de seneste dages forberedelser.

- Jeg har ikke overblik over, hvem der er inde og ude, men selvfølgelig er jeg klar. Uanset hvordan de blander kortene, er jeg der, siger han.

Hjemmekampen spilles søndag klokken 15 samtidigt med resten af superligakampene i grundspillets sidste runde. Derefter står den på nedrykningsspillet for aalborgenserne, der ligger under stregen.

- Det bliver et slutspil med mange gode hold, og vi har én ting at jagte. Vi ligger, hvor vi gør, så vi skal bare angribe hver kamp og jagte de tre point. Det er ligegyldigt, hvem der ellers kommer i nedrykningsspillet. Vi skal bare have fokus på os selv og rykke nærmere dem over os. De skal trykkes, så det kan blive spændende, siger han.

- Men tre point mod Randers giver jo det samme som tre point i nedrykningsspillet, så jagten er allerede i gang, lyder det afsluttende fra Jakob Ahlmann.