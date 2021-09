Fredag møder Jens Hammer sin fortid: - Jeg havde et usundt forhold til Hobro

FODBOLD:Fredag bliver en helt særlig dag i Jens Hammer Sørensens fodboldliv.

I mere end 20 år var han en del af Hobro IK som først spiller og siden træner og sportschef. I maj blev han dog fyret i den nordjyske klub, og siden 11. august har han i stedet været administrerende direktør i Esbjerg fB.

Så det er et møde mellem Jens Hammer Sørensens nutid og fortid, der venter, når Esbjerg fredag aften tager imod Hobro IK i Nordicbet Ligaen.

- Jeg er lige begyndt i en rigtig stor fodboldklub, og jeg har faktisk haft så travlt, at det først er nu, at det går op for mig, at det er Hobro, vi skal møde i morgen. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til at have det, men det bliver helt sikkert vemodigt, for det er folk, jeg holder virkelig meget af, som vi skal møde, siger Jens Hammer Sørensen.

Tilskuere på DS Arena kan formentlig nikke genkendende til, at det langt fra var alle Hobros kampe, som Jens Hammer Sørensen i sin tid som sportschef i klubben fik set i fuld længde, mens de stod på. Tit tog nerverne så meget over, at han ikke var i stand til at se med.

- Hvis jeg skal reflektere lidt over det, havde jeg nok et usundt forhold til Hobro. Jeg var så dybt involveret i alt i den klub, at jeg dårligt turde se kampene.

- Det er ikke for at sige et ondt ord om Esbjerg, men nu er jeg slet ikke nervøs under kampene. Jeg kan forholde mig analyserende og fodboldfagligt til det.

- I Hobro var det sportslige mit ansvar, og mange ting i klubben afhang jo af, hvordan det gik fodboldholdet. Hvis vi rykkede ned fra 1. division til 2. division, var det ikke kun ærgerligt rent sportsligt, men det bragte også job i fare.

-Jeg var selv med på hele turen, hvor Hobro IK blev folks arbejde. Henrik Hammershøj (Hobro IK’s drifts- og eventchef, red.) kom fra TDC og fik et job på kontoret, fordi det gik godt for fodboldholdet. Det ansvar lå på mig, og det har været hårdt, siger Jens Hammer Sørensen.

Det er dog heller ikke nødvendigvis hele fodbolddanmark, der har kigget misundeligt til den opgave, han har påtaget sig som administrerende direktør i Esbjerg. Den vestjyske klub var i løbet af sommeren ramt af et konstant kaos omkring den daværende cheftræner Peter Hyballa, hvis træningsmetoder langt størstedelen af spillertruppen blandt andet gik imod i et åbent brev.

Peter Hyballa forlod dog Esbjerg samme dag, som Jens Hammer Sørensen trådte ind ad døren i klubben, og nu hedder cheftræneren Roland Vrabec.

- Jeg talte med Esbjergs ejere flere gange hen over sommeren, og jeg sagde til dem, at jeg skulle være en del af en ny start, hvis jeg skulle ind, og det har helt sikkert hjulpet, at Roland er kommet ind. Han er en moderne træner med erfaring fra næsthøjeste niveau i Tyskland. Han ved, hvad fodbold drejer sig om, og han behandler spillerne ordentligt.

- For mig har det også været et kardinalpunkt, at træneren refererer til mig som administrerende direktør. Den tidligere træner refererede til de amerikanske ejere, og jeg tror, at meget kunne have været taget i opløbet, hvis han havde refereret til den daværende direktør, siger Jens Hammer Sørensen.

Peter Hyballas måde at behandle sin spillertrup på har blandt andet betydet, at Arbejdstilsynet er blevet involveret i sagen.

- Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet, og det har jeg selvfølgelig ikke været stolt af. Der har været nogle helt konkrete ting, vi har skullet gribe fat om, men jeg tror også, at jeg som type kan gøre en forskel for Esbjerg.

- Hvis du spørger både spillere, trænere og administration, tror jeg, at de vil sige, at jeg har været meget optaget af at skabe ro, siger Jens Hammer Sørensen.

Esbjerg har dog før fredagens kamp fortsat sæsonens første sejr til gode.

- Jeg så nogle kampe, inden jeg blev ansat, og der lignede Esbjerg ikke et hold. Det synes jeg, at vi gør nu, men vi er skadesramte, fordi der er blevet trænet for hårdt og for meget i løbet af sommeren. Derfor har vi nogle nøglefigurer ude i øjeblikket, men som hold er vi tilbage på ret kurs, siger Jens Hammer.