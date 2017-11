Frederik Tilsted på kontrakt i Mors-Thy

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold får endnu en Tilsted i truppen.

Klubben har i dag offentliggjort, at den har indgået en aftale med det 18-årige stortalent Frederik Tilsted - lillebror til venstrefløjen Henrik Tilsted, der allerede er en etableret spiller på ligamandskabet.

Frederik Tilsted, der i dag måler 193 cm og vejer 88 kg, kom til HF Mors allerede som U12-spiller fra Vestervig og har siden udviklet sig i sine år på klubbens ungdomshold og som elev på Sports College Mors.

Og han er nu klar til at sætte flueben ved en stor drøm som kontraktspiller i Mors-Thy Håndbold. Frederik Tilsted har også været i DHF’s søgelys og har flere gange været indkaldt til tjeneste i U19- og senest U20/21-landholdsregi.

God mad

Sportschef Henrik Hedegaard, Mors-Thy Håndbold, siger i en pressemeddelelse:

- Jeg ved ikke, hvad de putter i maden i Familien Tilsted, men det er i hvert tilfælde noget, der virker! Vi ser masser af potentiale i Frederik og er naturligvis glade for, at han er på plads i Mors-Thy Håndbold. I Tilsted får vi en spiller, som mestrer stort set alle aspekter i spillet - han er en habil forsvarsspiller, god i kontrafasen og i angrebet har han et sublimt overblik, som gør både ham selv og hans medspillere gode. Vi glæder os til at se Frederik i den blå trøje i de kommende sæsoner.

Drøm i opfyldelse

Frederik Tilsted siger:

- Jeg er superglad for min aftale med Mors-Thy Håndbold, som er det helt rigtige sted for mig. En fantastisk udviklingsklub, hvor der er plads til unge spillere, og hvor 2. divisionsholdet prioriteres højt. Siden jeg flyttede til HF Mors som U12-spiller, har jeg gået og kigget på ligaspillerne i Mors-Thy Håndbold og drømt om, at det en dag skulle være mig, så det er bare fedt at det er lykkes. Min storebror, Henrik, har været og er et godt forbillede for mig - han har hjulpet mig undervejs, og gennem ham ved jeg hvad der skal til i forhold til træning. Nu ser jeg frem til at blive en del af ligatruppen, til at træne og spille under Søren Hansen og til at lære en masse.

Frederik Tilsted er i dag bosat på Sports College Mors i Nykøbing, hvor han er i gang med andet år på EUC Nordvest.