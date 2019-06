Frederik Tilsteds kontrakt rækker nu tre år frem

MORS-THY: De store talenter har det med at søge større udfordringer i større klubber. Men nu har Mors-Thy Håndbold i hvert fald papir på en af sine egne et godt stykke tid frem.

Frederik Tilsted, der er på spring til at få sit gennembrud i håndboldligaen, havde egentlig kontraktudløb om et år. Men klub og spiller er nu i stedet blevet enige om en ny aftale, der rækker helt frem til 2022.

- Jeg kan nu se frem til tre år mere i Mors-Thy Håndbold, og det er jeg superglad for. Jeg har spillet på Mors i otte år, og menneskerne og klubben har stor betydning for mig, siger Frederik Tilsted.

Han var skadet i en del af sidste sæson, men nåede i glimt at vise sit store potentiale og havde allerede i sin tid som ungdomsspiller i HF Mors slået sit navn fast som en, det var værd at have forventninger til.

Nu håber han at tage nye skridt i de kommende sæsoner.

- Mors-Thy Håndbold er det perfekte sted for mig i forhold til min udvikling - mit første år som senior har været lærerigt takket være Søren Hansen og mine holdkammerater, og jeg glæder mig til at vise, hvad jeg kan og tage mere ansvar på holdet. Derudover ser jeg frem til flere kampe i den blå trøje og til at spille foran Danmarks bedste publikum fra Bette Balkan, siger Frederik Tilsted.

Ingen tvivl om kvaliteterne

Den talentfulde thybo, der lillebror til den tidligere Mors-Thy-profil Henrik Tilsted, er også aktuel på det danske U21-landshold - og i Mors-Thy glæder man sig over at have ham på kontrakt i flere sæsoner frem.

- Der kan ikke sås tvivl om Frederik Tilsteds store håndboldmæssige kvaliteter og potentiale, lyder det fra sportschef Henrik Hedegaard.

- Jeg synes, at han allerede i den netop overståede sæson har vist mange prøver på sin gode spilforståelse og store overblik samt evne til at sætte sig selv og sine holdkammerater i gunstige positioner. Vi er glade for, at det er lykkedes os at lægge to år mere på Frederiks aftale, og vi glæder os til at se ham tørne ud for Mors-Thy Håndbold i de kommende sæsoner, siger han.