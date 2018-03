Frederiksen: Vi havde ret

ISHOCKEY: Aalborg Pirates overraskede mange, da de sagde nej til den lange tur til Rungsted og i stedet valgte køreturen på 60 kilometer og et lokalopgør mod Frederikshavn i kvartfinalerne i årets slutspil i Metal Ligaen.

Søndag vandt de på udebane i Nordjyske Bank Arena og bragte sig foran med 2-0 i serien.

- Vi kører videre med det gode spil, vi har vist, og indtil nu kan man jo sige, at vi havde ret, da vi tog Frederikshavn. Men det er stadig en lang serie, og vi har ikke vundet noget endnu, lyder det fra den store forward Christopher Frederiksen.

Han bragte piraterne tilbage i opgøret i Frederikshavn, da de ellers igennem 39 minutter havde haft virkelig svært ved at prikke hul på Thomas Lillie i målet. En styring på et trækskud fra Martin Højbjerg var det, der skulle til.

- Langt hen synes jeg, at der en kamp, som vi har helt under kontrol. Vi giver dem så en lillefinger til sidst, og de er lige ved at tage hele hånden. Men jeg synes klart, at vi var det bedste hold. Vi fik mange pucke på mål, vi havde masser af trafik foran mål. Jeg er nok lidt overrasket over, at de ikke presser os mere i løbet af kampen, og så havde de en stærk keeper i Lillie, der tog godt fra, siger Christopher Frederiksen.

- Nu skal vi bare fortsætte med samme opskrift i kampen på tirsdag, så synes jeg, at det ser godt, siger han.