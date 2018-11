Frederikshavn beholder cheftræner: Men klubben må erkende fejl

En halvanden uge lang sag om fremtiden for den finske træner Jari Pasanen ser nu ud til at være slut, og sagen er endt ud til Frederikshavn White Hawks fordel.

Den finske klub Ässät, der ellers havde offentliggjort, at den havde skrevet under på en kontrakt med Jari Pasanen gældende fra 2019, har netop oplyst, at de trækker sig i kapløbet om finnen.

Den finske klub skriver i en pressemeddelelse, som de to klubber er fælles om: I Frederikshavn var bestyrelsen blevet underrettet, og Jari Pasanen fik lov til at tage til Finland og forhandle. Men ikke alle var klar over, at Frederikshavn havde en option på yderligere et år med træneren. Frederikshavn White Hawks tager det fulde ansvar for at have handlet forkert og lade Jari tage til Finland og forhandle om en kontrakt. Vi beklager den skade, som det har forvoldt Porin Ässät, og nu er begge klubber blevet enige om at løse sagen på professionel vis. Aftalen klubberne imellem bliver ikke offentliggjort.

Sagen tog sin begyndelse, da finnerne fredag i forrige uge offentliggjorde, at de havde skrevet under med Jari Pasanen for år 2019-2020. Efter seks dages tavshed meddelte Frederikshavn så, at de havde ladet finnen tage til Finland, men at han ikke havde underskrevet en kontrakt. I stedet ville høgene gerne fortælle, at han også skulle træne dem i 2019-2020.

Og nu har sagen altså fået sin endelige afslutning.