Frederikshavn blev lagt på is af gamle kendinge

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks led tirsdag aften endnu et nederlag til samlingen, da de på egen is tabte 3-4 til Odense Bulldogs. Indsatsen kunne dog godt have fortjent point, for hjemmeholdet åd sig flot tilbage i kampen - ovenpå en mindre god start.

Resultatet betyder, at høgene forbliver på en lidet flatterende ottendeplads i Metal Ligaen, som er det yderste mandat til slutspillet. Hvis den aktuelle stilling holder, når grundspillet er slut, vil det sende Frederikshavn i armene på Aalborg Pirates i slutspillet.

Frederikshavn White Hawks - Odense Bulldogs 3-4 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-2, 1-2, 1-0

Mål: 0-1 Radim Piroutek (06.05), 0-2 Gunars Skvorcovs (15.07), 1-2 Aleksi Halme (15.49), 1-3 Igor Merezhko (27.44), 1-4 Kristian Jensen (31.51), 2-4 Aleksi Halme (34.20), 3-4 Sebastian Brinkman (41.41)

Udvisninger: Frederikshavn: 2x2 min. og 1x5 min., Odense: 2x2 min.

Matchstraf: Alexander Bumagin, Frederikshavn

Tilskuere: 1011 VIS MERE

I tirsdagens kamp i Nordjyske Bank Arena bragte den tidligere Frederikshavn-spiller Radim Piroutek Odense foran efter godt seks minutters spil, og den fynske føring blev fordoblet efter et kvarter - takket være en fuldtræffer fra Gunars Skvorcovs.

Aleksi Halme svarede hurtigt igen med en reducering, men i 2. periode bragte Igor Merezhko og en anden tidligere White Hawks-spiller Kristian Jensen Odense foran med både 3-1 og 4-1.

Aleksi Halme fik igen reduceret for Frederikshavn White Hawks, men mod 2. periodes slutning blev hjemmeholdets muligheder for et comeback forringet markant, da russiske Alexander Bumagin pådrog sig en matchstraf.

Det betød også, at Frederikshavn måtte spille fem minutter i undertal, men vendelboerne formåede dog at holde Odense fra scoringer i den periode.

Godt halvandet minut inde i tredje periode fik Frederikshavn alligevel reduceret til 3-4 ved Sebastian Brinkman, og siden var White Hawks det bedste hold på isen og havde reelt fortjent at få udlignet. Sådan skulle det ikke gå.