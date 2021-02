Frederikshavn bliver vært for floorball-VM

FLOORBALL: Arena Nord i Frederikshavn skal være værter for U19 Herre-VM i 2023 i Floorball, fortæller Floorball Danmark i en pressemeddelelse.

- Vi kan slet ikke få armene ned. Vi er utvetydigt begejstrede for den tillid, IFF (Det internationale floorballforbund, red.) viser os ved at tildele os værtskabet. Vi glæder os til at stable et verdensmesterskab på benene, der er et internationalt publikum værdigt. Med de erfaringer og samarbejdspartnere, der understøtter projektet, er jeg ikke i tvivl om, det kan lade sig gøre, udtaler sekretariatschef i Floorball Danmark, Carsten Provstgaard.

Også Arena Nords direktør, Per Malmberg, glæder sig til verdensmesterskaberne.

- Frederikshavn er utroligt stolte over igen at skulle være værter for et stort internationalt Floorball-event. I februar måned 2020 var det herrernes VM-kvalifikationsrunde med 8 nationer. Denne gang et U19 VM med deltagelse fra ikke mindre end 16 nationer over fem dage.

- Arena Nord er med sine mange faciliteter et perfekt venue for afholdelse af store internationale sportsbegivenheder. De store sportslige events, Frederikshavn er kendt for, er med til at skabe en enorm omsætning for byens erhvervsliv. Ikke bare for Arena Nord, men også for hoteller, restauranter og byens detailhandel, siger Per Malmberg.

Slutrunden kommer til at foregå i april 2023.