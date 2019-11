Frederikshavn dropper canadier - henter finne i stedet

ISHOCKEY:Det blev blot til 12 kampe på isen for Logan Pyett i Frederikshavn White Hawks. Den canadiske back blev hentet i slutningen af september, men her to måneder er engagementet slut.

- Vi har valgt at udnytte en option i kontrakten, der gør at Logan stopper i klubben fra dags dato. Vi føler ikke at Logan har levet op til det sportslige niveau vi havde forventet, lyder det i en pressemeddelelse fra Frederikshavn White Hawks.

I stedet har ishockeyklubben lavet en lejeaftale gældende indtil jul med den 20-årige finske back Eemeli Räsänen fra Jokerit.

- Eemeli kommer til Frederikshavn senere mandag, og deltager i træningen allerede tirsdag. Hvis alle papirer går i orden, så forventer vi, at Eemeli får debut på fredag i udekampen mod Herning, oplyser White Hawks.

Det er sæsonens andet lejeophold for Eemeli Räsänen, der nåede otte kampe i KHL for Jokerit, før han blev udlejet til Kiekko-Vantaa i den næstbedste finske række. Her blev det blot til syv kampe, før turen altså nu går videre til Frederikshavn.