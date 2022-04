Frederikshavn er danmarksmestre efter højdramatisk finale

Frederikshavn Blackhawks kom allerede i første periode bagud med to mål i Frederiksberghallen i lørdagens ligafinale mod Sunds Seahawks.

Men nordjyderne kæmpede sig tilbage og sikrede danmarksmesterskabet i overtid.

Kampfakta Frederikshavn Blackhawks - Sundby Seahawks 6-5 Periodecifre: 1-2, 2-1, 2-2, 1-0 VIS MERE

Blackhawks var ellers foran med 5-3, inden midtjyderne til sidst fik kæmpet sig tilbage på ny og på ganske få minutter sendt kampen ud i overtid, hvor næste scoring ville kaste et danmarksmesterskab af sig.

Frederikshavnernes Kasper Kajgaard stod her for det sidste og afgørende mål i overtiden til 6-5.

- De første syv-otte minutter var vi ikke klar. Ellers sad vi på kampen. Det var vores kamp, og spillerne gjorde det helt fantastisk. Nicolai Flyvholm scorede fire mål og stepper op i den rette kamp. Det er en fantastisk følelse, lyder det fra den tidligere landsholdsspiller og nuværende cheftræner, Andreas Glad.

- Det er kæmpestort. Mange af gutterne var med sidste år, så der var mange, som skulle have den revanche. Det er fantastisk, og jeg er glad på alle drengenes vegne. Det er stort for klubben, og de unge kan se op til nogle rollemodeller, tilføjer han.

Blackhawks var ellers på vej mod mesterskabet i ordinær tid, inden Sunds kom tilbage.

- Jeg havde lyst til at ødelægge det hele på bænken. Men vi holdt hovedet koldt og fik tropperne samlet igen, indrømmer Andreas Glad.

Nu venter pokalfinalestævnet på hjemmebane i Arena Nord i slutningen af april. Her kan Blackhawks forsvare sin pokaltitel fra i fjor og dermed tage "the double".

- Først og fremmest skal det her fejres. I slutningen af næste uge får vi fokus på Hvidovre hjemme i pokalen. Vi skal gerne vinde to kampe for at nå vores målsætning. Men jeg er sikker på, at alle er sultne efter begge pokaler, siger cheftræneren.