Frederikshavn er langt nede før lokalbrag: - Det er svært at have tabt fem kampe i træk og så skulle møde det absolut bedste hold

ISHOCKEY:Det var en gevaldig tur i rutsjebanen, som spillerne i Frederikshavn White Hawks fik i søndagens hjemmekamp mod Herning Blue Fox.

I lange perioder var det svært at få øje på lyspunkterne for et White Hawks-hold, der nede 1-4 midtvejs i kampen var på sikker kurs mod det femte nederlag i træk i Metal Ligaen, men et nærmest mirakuløst comeback og to scoringer fra Dane Fox i kampens sidste minut sørgede for, at kampen blev tvunget ud i overtid.

Så meldte problemerne sig imidlertid igen. Den russiske stjerne Alexander Bumagin tog en udvisning, og det overtal udnyttede Hernings Markus Jensen til at sikre gæsterne de to point, mens Frederikshavn stod tilbage med et enkelt.

- Jeg er glad for, at vi viste god moral ved at komme tilbage, men jeg er rigtig træt af, at vi tabte igen.

- Jeg synes, at det var en kamp, vi kunne have fået mere ud af, men vi lavede simpelthen for mange fejl, og de bliver straffet i øjeblikket. Det skal vi have rettet op på, for ellers når vi ikke ret langt, konstaterer White Hawks-kaptajn Rasmus Søndergaard.

Frederikshavn White Hawks - Herning Blue Fox 5-6 Periodecifre: 0-2, 2-2, 3-1, 0-1 Mål: 0-1 Morten Poulsen (00.28), 0-2 Morten Poulsen (14.22), 1-2 Christopher Frederiksen (28.50), 1-3 Mark MacMillan (30.53), 1-4 Nicolai Weichel (31.29), 2-4 Nikolaj Krag Christensen (38.14), 3-4 Anders Eriksson (50.23), 3-5 Cameron Brace (56.39), 4-5 Dane Fox (59.02), 5-5 Dane Fox (59.52), 5-6 Markus Jensen (64.54) Udvisninger: Frederikshavn White Hawks 6x2 minutter, Herning Blue Fox 5x2 minutter Tilskuere: 1128 VIS MERE

Han melder, at det nu femte nederlag i streg har sat sine spor i White Hawks-truppen.

- Når man har tabt fem kampe i træk, er det klart, at det ikke er ligeså sjovt at komme til træning i morgen, men der er ikke andet for end at arbejde hårdt, så vi kan få vendt det her. Vi har brug for en sejr for at få selvtilliden tilbage, siger Rasmus Søndergaard.

Det var dog positivt, at vendelboerne trods de seneste ugers megen modgang viste flot moral i søndagens kamp ved at vende 1-4 til 5-5.

- Det viser god karakter på holdet, at vi kan komme tilbage og få uafgjort, når vi et minut før tid er bagud med to, men omvendt er det ikke godt nok, at vi sætter os selv i de situationer, hvor vi hele tiden skal jagte, siger Rasmus Søndergaard.

Går det, som det er gået hidtil i sæsonen, løber Frederikshavn dog ind i det sjette nederlag i træk allerede tirsdag, når det på hjemmebane gælder det nordjyske lokalopgør mod Aalborg Pirates, der har vundet sæsonens første fire indbyrdes møder med en samlet målscore på 20-6.

- Det er selvfølgelig svært at have fem nederlag i træk og så skulle ud og møde det absolut bedste hold i rækken. Vi fik klø af dem sidst, men vi har alt at vinde, så vi må bare give den fuld skrue, siger Rasmus Søndergaard.