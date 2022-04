Frederikshavn er én sejr fra "the double"

FLOORBALL: Med solid og larmende opbakning i ryggen spillede Frederikshavn Blackhawks' herrer sig lørdag aften i pokalfinalen i floorball.

På hjemmebane i Arena Nord nedlagde de Hvidovre Attack, men trods status som store favoritter vandt vendelboerne "kun" 6-4 efter en nervøs sidste periode.

Se billedgalleri fra semifinalen nederst

Her brokkede et frustreret Hvidovre-mandskab sig heftigt til kampens dommerduo, og det kostede to udvisninger i slutfasen, som fjernede gæsternes sidste håb om at stikke en kæp i Frederikshavns finalehjul.

Blackhawks-herrerne kom klart bedst fra land i semifinalen og bragte sig foran 1-0 ved Nicolai Flyverholm Pedersen efter små ni minutters spil. En Hvidovre-udvisning mod slutningen af 1. periode blev udnyttet til 2-0 af Frederik Tronderup Nielsen, inden Kasper Kajgaard få sekunder før pausen udbyggede til 3-0.

I 2. periode lukkede frederikshavnerne dog Hvidovre tilbage i kampen med to reduceringsmål, så føringen før 3. periode blot var på 3-2.

Anton Madsen gav lidt ro på med en scoring til 4-2, men Hvidovre fik hurtigt reduceret. Rasmus Larsen øgede til 5-3 med otte minutter tilbage, men med godt tre minutter tilbage fik gæsterne reduceret til 5-4. Så regnede udvisningerne ned over Hvidovre, og Jesper Schmidt gjorde kort proces i powerplay med en scoring til 6-4, der definitivt lukkede ballet.

I pokalfinalen søndag venter vinderen af den anden semifinale mellem Sunds Seahawks og Rødovre FC.

Floorball pokal Final4