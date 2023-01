Frederikshavn faldt sammen i Vojens

VOJENS:Efter to overtidssejre i træk mødte Frederikshavn White Hawks søndag muren i grænselandet. Hjemme i Vojens viste SønderjyskE sig markant skarpere og vandt 5-1. Dermed forbliver nordjyderne en beskeden nummer otte blandt Metal Ligaens ni mandskaber.

- Jeg synes dog, at resultatet lyver lidt, for vi var godt med, indtil de scorede til 3-1 i 3. periode. Vi gav alt og gjorde det godt langt hen ad vejen. Men vi skal også kunne gøre det i 60 minutter, pointerer Rasmus Søndergaard overfor TV2 Play.

Hjemmeholdet kom blæsende ud til opgøret og bragte sig efter godt tre minutter i front ved Villiam Haag. Efter den svære start fik Frederikshavn dog ganske langsomt ædt sig tilbage.

Sønderjyske - Frederikshavn White Hawks 5-1 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-1, 1-0, 3-0

Mål: 1-0 Villiam Haag (3.15), 1-1 Jesper Dahlroth (14.13), 2-1 Victor Björkung (30.15), 3-1 Victor Björkung (44.51), 4-1 Steffen Frank (53.06), 5-1 Villiam Haag (58.42)

Udvisninger: Sønderjyske 2x2 min., Frederikshavn 3x2 min.

Tilskuere: 1812

Efter godt 14 minutters spil faldt udligningen, da Jesper Dahlroths skud blev afrettet flere gange i trafikken foran mål, inden den til sidst sneg sig over stregen. Siden var nordjyderne faktisk bedst i resten af perioden, og skudstatistikken for de første 20 minutter var helt lige.

I 2. periode var Sønderjyske dog tilbage i teten, og hele to gange måtte Tadeas Galansky i White Hawks-målet have hjælp af stolpen. Halvvejs i kampen gik den dog ikke længere. Victor Björkung fik tid og plads foran mål til at trække pucken i nettet til 2-1-føring for Sønderjyske.

Presset på bemanding

Selvom Frederikshavn var under et stort pres, fik de dog en god chance for at udligne i slutfasen af 2. periode. Daniel Olsson Trkulja havde nærmest et tomt mål at udligne på i nordjydernes powerplay, men han fik ikke ordentlig kontrol over pucken.

I 3. periode var der dog ingen tvivl om, hvem der styrede løjerne. Det blev formentlig afgørende, at Frederikshavn er presset på bemandingen og kun spillede med tre kæder. Blandt de spillere, der sidder ude er profilen Jesper Jensen.

Efter knap fem minutter øgede Victor Björkung til 3-1, og den reelle afgørelse kom med syv minutter tilbage, da Steffen Frank afsluttede et mønsterangreb til 4-1.

Med to minutter tilbage tog White Hawks målmanden ud i desperat jagt på en reducering, men det gav bagslag i form af en Sønderjyske-scoring i tomt net til 5-1 for hjemmeholdet.