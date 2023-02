Frederikshavn fik klar sejr trods to badebilletter

FREDERIKSHAVN:Slutspilspladsen er hjemme, men søndag snuppede Frederikshavn White Hawks tre vigtige point i kampen for at undgå at møde grundspillets vinder i kvartfinalen.

Hjemme i Frederikshavn blev det 5-1 over Rungsted Seier Capital i en kamp, hvor hjemmeholdet ellers fik sendt både Aleksi Halme og Sebastian Holm-Pedersen i bad før tid.

Sejren betyder, at White Hawks på syvendepladsen nu har tre point ned til søndagens modstandere.

Frederikshavn White Hawks - Rungsted Seier Capital 5-1 Periodecifre: 0-0, 2-1, 3-0

Mål: 1-0 Jacob Böll (29.01), 2-0 Daniel Olsson Trkulja (35.46), 2-1 Brett Thompson (37.59), 3-1 Daniel Olsson Trkulja (47.57), 4-1 Santeri Suistio (52.06), 5-1 Thomas Søndergaard (55.15)

Udvisninger: Frederikshavn 2x2 minutter 2x25 minutter, Rungsted 6x2 minutter

Game misconduct: Aleksi Halme, Frederikshavn White Hawks

Matchstraf: Sebastian Holm-Pedersen, Frederikshavn White Hawks

Tilskuere: 1012 VIS MERE

Efter en målløs første periode gav nyerhvervelsen Jacob Böll og Daniel Olsson Trkulja med en scoring hver hjemmeholdet en føring på 2-0, inden Rungsted fik fornyet håb takket være Brett Thompsons overtidsscoring.

I tredje periode satte Frederikshavn White Hawks dog trumf på. Daniel Olsson Trkulja, Santeri Suistio og Thomas Søndergaard scorede en gang hver og sikrede vendelboerne en sikker sejr.

Frederikshavn White Hawks har tre kampe tilbage af grundspillet, mens Rungsted har fire. En syvendeplads vil lige nu give en kvartfinaleserie mod Aalborg Pirates, der er på andenpladsen, fordi man er dårligere indbyrdes end Herning Blue Fox. Aalborg har dog to kampe til gode.