Frederikshavn trak det længste strå mod Aalborg: Sådan reagerede de efter lokalbraget

ISHOCKEY:Da Frederikshavn White Hawks’ Nikolaj Krag Christensen tirsdag aften sendte et straffeslag i mål, fik han slettet flere af vendelboernes kedelige statistikker.

Målet i straffeslagskonkurrencen betød nemlig, at Frederikshavn for første gang i denne sæson vandt over Aalborg Pirates, og samtidig fik man også stoppet en stime på fem nederlag i træk i Metal Ligaen. Høgene vandt med 3-2 efter straffeslag.

- Det var en dejlig sejr, for det betyder meget for selvtilliden at slå ligaens bedste hold, men jeg er også glad for måden, vi spillede kampen på. Vi har ikke spillet sådan længe, konstaterer Frederikshavn White Hawks’ cheftræner Jari Pasanen.

Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 3-2 Periodecifre: 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0 Mål: 1-0 Patrick Madsen (09.46), 1-1 Thomas Spelling (17.13), 2-1 Søren Nielsen (37.57), 2-2 Julian Jakobsen (43.10), 3-2 Nikolaj Krag Christensen (65.00) Udvisninger: Frederikshavn White Hawks 2x2 minutter og 1x10 minutter, Aalborg Pirates 3x2 minutter Tilskuere: 1470 VIS MERE

Så godt var humøret langt fra hos Aalborg Pirates, der ikke lignede det hold, der 30. december vandt med hele 7-1 i Frederikshavn.

- Der var ikke den samme intensitet, som der har været i de andre kampe mod Frederikshavn. Spillet var ikke ligeså kønt, men det kunne være gået begge veje, og jeg vil ikke sige, at det er ufortjent, at Frederikshavn vandt, siger forwarden Thomas Spelling, der stod for Aalborgs første mål i kampen, men til gengæld brændte sit forsøg i straffeslagskonkurrencen.

Han erkender, at Aalborg Pirates’ store forspring i toppen af Metal Ligaen har betydet noget for holdets motivation.

- Vi har noget mentalt at arbejde med, for det er vigtigt, at vi ikke falder helt ned, men det er svært at sætte sig 100 procent op til alle kampe, som situationen er nu, men det er noget, vi arbejder med, siger Thomas Spelling.

Hos Frederikshavn White Hawks glædede Jari Pasanen sig over, at hans spillere endelig fik løn som fortjent, for selv om det inden tirsdagens kamp var blevet til fem nederlag i træk, har det ikke været et udtryk for, at høgene har præsteret dårligt.

- Vi har ikke været dårlige. I store perioder har vi spillet godt, men vi har lavet individuelle fejl, der har kostet os. Jeg havde været mere bekymret, hvis vi havde spillet dårligt. I dag lavede vi bare ikke fejlene, og så havde vi en chance for at vinde, siger Jari Pasanen.

Allerede fredag 31. januar tørner de to nordjyske ishockeyrivaler sammen igen, når de mødes i semifinalen ved pokalturneringens Final4, der afvikles i Aalborg.

- Det var selvfølgelig meget vigtigt for os at få en sejr inden den kamp. Vi har forsøgt at spille nogle åbne kampe mod dem, og der har de vist sig bedre, men i aften havde vi bedre styr på det. Det kan blive en interessant kamp i Aalborg, siger Jari Pasanen, mens Thomas Spelling dog ikke forventer en gentagelse.

- Det bliver en helt anden kamp. Det er knald eller fald, så der bliver noget slutspilsstemning over det, siger han.