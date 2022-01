Frederikshavn fik skovlen under topholdet

ISHOCKEY:Efter to nederlag i træk fik Frederikshavn White Hawks torsdag aften oprejsning, da det hjemme i Nordjyske Bank Arena blev til en 4-1-sejr over Metal Ligaens tophold, Herning Blue Fox.

Med sejren kravlede Frederikshavn White Hawks op på tredjepladsen i tabellen. På mandag venter en udekamp mod SønderjyskE, der i øjeblikket indtager andenpladsen.

Frederikshavn White Hawks - Herning Blue Fox 4-1 Periodecifre: 1-0, 1-1, 2-0 Mål: 1-0 Sebastian Brinkman (06.11), 1-1 Mads Christensen (31.03), 2-1 Aleksi Halme (33.34), 3-1 Christopher Frederiksen (42.32), 4-1 Eemeli Räsänen (58.50) Udvisninger: Frederikshavn White Hawks 3x2 minutter, Herning Blue Fox 3x2 minutter Tilskuere: 607

Sebastian Brinkman scorede for anden kamp i træk, da han godt seks minutter inde i første periode bragte Frederikshavn White Hawks foran 1-0.

11 minutter inde i anden periode udnyttede Hernings Mads Christensen en overtalssituation til at udligne til 1-1, men bare godt to et halvt minut senere genetablerede hjemmeholdet føringen, da finske Aleksi Halme gjorde det til 2-1.

Kort inde i tredje periode fordoblede Christopher Frederiksen Frederikshavns føring, og med et minut og ti sekunder tilbage af kampen lukkede og slukkede Eemeli Räsänen endegyldigt med sin scoring til 4-1.