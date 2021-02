Frederikshavn fortsætter isshowet: Nedlagde Herning igen

ISHOCKEY:Det glider for Frederikshavn White Hawks i øjeblikket. Lørdag aften nedlagde de Herning Blue Fox for anden gang på to dage - denne gang på udebane med 3-2.

Det var høgenes femte sejr på stribe i Metal Ligaen i ishockey, hvor holdet nu er avanceret til femtepladsen - efter en sæson, der har budt på flere skuffelser end opture.

I lørdagens opgør var det igen Herning, der skød mest på mål, men Frederikshavn der var de effektive. Efter en målløs 1. periode kom hjemmeholdet foran 1-0 og 2-1, men siden slog White Hawks tilbage.

I de sidste 20 minutter sørgede landsholdsspiller Jesper Jensen både for udligningen og sejrsmålet til 3-2.

Frederikshavn kom en smule under pres i slutfasen, hvor Rasmus Søndergaard pådrog sig en udvisning, men de red stormen af.