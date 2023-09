Frederikshavn fortsætter nedtur med afklapsning i Esbjerg

I sidste sæson leverede Patric Wener et mindre mirakel, da han førte Herlev Eagles til bronze i den danske ishockeyliga.

Men man kan roligt sige, at den svenske træner har fået sin sag for efter sommerens skifte til Frederikshavn White Hawks.

Vendelboerne har fået en rædselsfuld sæsonstart, og søndagens besøg i Esbjerg blev endnu en dårlig oplevelse.

Vestjyderne vandt 6-2 mod et gæstehold, der blot har hentet et point i sæsonens første seks kampe. Der er allerede seks point op til Rungsted på næstsidstepladsen.

Trods savnet af førstemålmand Tadeas Galansky holdt Frederikshavn ellers målet rent i 28 minutter og førte 1-0 på Mikkel Bertelsens fuldtræffer.

Men to hurtige Esbjerg-mål midt i anden periode fik frederikshavnernes håb og modstandskraft til at brase sammen.

Aleksi Halme og Andreas Grundtvig gjorde det til 2-1 for værterne, og i tredje periode var der klasseforskel på de to hold.

Yderligere to scoringer af Rasmus Bjerrum og Grayson Downing med blot 12 sekunders mellemrum fik Wener til at tage en timeout for at få styr på sine tropper.

Daniel Baastrup-Andersen fik da også reduceret til 2-4, men der gik blot 11 sekunder, før Esbjergs Aleksi Halme igen sendte pucken ind bag målmandsreserven Kevin Dich Frydkjær.

Grayson Downing afsluttede nedskydningen af gæsterne med esbjergensernes sjette scoring seks minutter før tid.

Det var sjette gang af seks mulige, Frederikshavn gik fra banen som taber. Kun mod Herning er det lykkedes at hente et point i en kamp, der efterfølgende blev tabt på straffeslag.

/ritzau/