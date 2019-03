Frederikshavn gav initiativet væk - og snublede mod Esbjerg

ISHOCKEY: Frederikshavn er presset i kvartfinaleserien imod Esbjerg, efter holdet søndag aften tabte med 4-2 hjemme til vestjyderne, der nu kan lukke serien på hjemmebane tirsdag aften.

Kampen startede med Esbjerg i kontrol, men det varede blot et par minutter, for Frederikshavn fik hurtigt sat sig på opgøret. Cam Spiro var den første, der for alvor testede Nicolaj Henriksen i Esbjerg-buret, men vestjydernes målmand skulle i første periode vise sig ikke at være så nem at ryste.

Frederikshavn havde dog teten i opgøret - specielt, fordi Esbjerg begyndte at få den ene udvisning efter den anden. Fire gange i de første 20 minutter var en Esbjerg-spiller i straffeboksen.

Først gav det et godt forsøg til William Boysen tæt under mål, men han var ikke klar over, hvor god tid, han havde, og endte med at sende det store tilbud over mål.

Så fik Frederikshavn den store mulighed med fem imod tre, da Nicolaj Henriksen blev dømt for bevidst at flytte målet i undertal, og de 1.16 minutter i stort overtal var da også tæt på at give et føringsmål, men inde på stregen formåede Marc Hagel at redde pucken fri. Og i stedet var det så Esbjer, der kom foran. Et ufarligt skud blev clearet ud i højre side af zonen af Tadeas Galnsky, men her var der ingen, der pressede Aders Krogsgaard, og han drønede pucken i nettet.

Frederikshavn gik dermed til den første pause bagud 1-0, men kunne glæde sig over at indlede anden periode i overtal efter endnu en udvisning til gæsterne.

Det var dog alligevel lige ved at gå galt. Et skidt pucktab fra Ian Brady gav et breakaway til Andreas Grundtvig, men Tadeas Galansky kom i vejen.

Og seks minutter inde i anden periode fik hjemmeholdet udlignet. Efter en længere periode med pres og gode tilbud tog Cam Spiro turen rundt om buret, og han sendte den på tværs af zonen, hvor Christopher Frederiksen let kunne score.

Resten af perioden gav gode tilbud i begge ender. Frederikshavn havde teten i de første 12 minutter, men gav lidt af initiavet væk i slutningen af perioden.

Frederikshavnerne har tydeligvis spist brød til siden de første kampe i serien. De fysiske dueller går nordjydernes vej, men personlige fejl er flere gange tæt på at koste dyrt, og Mads Larsen havde ikke nogen sublim dag på kontoret.

Kort inde i tredje periode tog Frederikshavn føringen. Kristian Jensen erobrede pucken i Esbjerg-zonen og sendte den ud til venstre, hvor Christian Mieritz kom skøjtende og sendte pucken i nettet.

Senere var fjerdekæden med Gorm Topholt tæt på at øge til 3-1 på en styring, men i stedet var det Esbjerg, der slog tilbage. Igen med et slagskud fra højre side af zonen, men denne gang med Max French som målskytte.

Og man begyndte at spekulere på, om Tadeas Galansky var helt klar efter skaden fra tredje kamp. Og det var som om, at målet gav Esbjerg et boost. Holdet busede på for et føringsmål, og med tre og et halvt minut igen kom det.

En skidt clearing foran buret endte lige på bladet af Felix Scheel, der helt inde ved målfeltet kunne sende pucken ind. Og til sidst kunne Jannik Christensen lukke opgøret med en scoring i tomt bur.