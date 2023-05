Frederikshavn har fundet canadisk pointsluger

FREDERIKSHAVN:Arbejdet med at få sammensat en slagkraftig trup til næste sæsons Metal Ligaen i ishockey fortsætter hos Frederikshavn White Hawks.

Onsdag har klubben offentliggjort, at man har skrevet kontrakt med den canadiske forward Todd Winder. Han har de seneste tre år spillet i den tredjebedste svenske række, men nu rykker han altså sydover.

- Erfaringen fra Sverige betyder, at han ikke behøver den store tid til at tilpasse sig vores spillestil, udtaler Frederikshavns svenske træner, Patric Wener.

- Todd Winder er hårdtarbejdende og har mange offensive kvaliteter. Han har en god teknik, et godt skud og kan lave den afgørende pasning, uddyber han i en pressemeddelelse.

Den 26-årige canadier har i gennemsnit produceret 33 point på en sæson, mens han har været i svensk ishockey.

- Det bliver utrolig spændende at komme til Danmark og Frederikshavn. Jeg er sikker på, at spillestilen vil udnytte mine styrker og hjælpe holdet med at få succes. Jeg er meget spændt på at komme i gang, lyder det fra Todd Winder.

-Aså får vi i Todd Winder en spiller der vil arbejde hårdt for klubben, og så har han en karakter og personlighed der passer ind i vores filosofi i White Hawks, lyder det fra Patric Wener.