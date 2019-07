Frederikshavn henter canadisk skarpretter

ISHOCKEY: Den 25-årige canadier Dane Fox bliver det eneste nye ansigt i truppen hos det nordjyske ishockeymandskab Frederikshavn White Hawks, hvor han har skrevet under på en etårig kontrakt.

Canadieren har spillet nogle sæsoner i den bedste tyske række DEL, hvorfra høgenes træner, Jari Pasanen, har et indgående kendskab til ham.

I Tyskland har canadieren lavet 53 point i 105 kampe for Nürnberg Ice Tigers.

- Han er en eksplosiv ishockeyspiller, der spiller hårdt, og som ikke er bange for at gå direkte mod målet. Han er en god skøjteløber, med et utrolig hårdt skud. Dane Fox er en ægte teamspiller, som altid går i forreste række for at vinde sammen med sine holdkammerater, og så er han samtidig meget dygtig i powerplay, lyder det fra klubben i en pressemeddelelse.

Af amerikanske medier beskrives han som en mand, der er til at regne med, når en tæt kamp skal afgøres, ligesom han siges at have en sand raket som skud.

Dane Fox kommer til at spille med trøje nummer 74 i Frederikshavn.