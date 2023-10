Frederikshavn i krise: - Vores ansvar, at tilskuerne kommer tilbage

Han lavede sit første mål i sæsonen og bragte Frederikshavn White Hawks foran 1-0 mod sine gamle holdkammerater fra Aalborg Pirates. Men da kampen var slut, havde Sebastian Brinkman svært ved at finde noget at glæde sig over. Her stod frederikshavnerne nemlig nok engang som tabere. For ottende gange ud af otte mulige i denne sæson.

- Det er hårdt lige nu. Specielt når vi taber sådan en kamp som denne med 2-6, selvom vi længe følte, at vi var rigtig godt med mod rækkens tophold, sukker Sebastian Brinkman.

White Hawks var foran både 1-0 og 2-1, men i tredje periode faldt de fra hinanden og indkasserede fire mål i kampens sidste 10 minutter.

- Det er desværre en tendens, vi har haft, at vi lidt taber hovedet, når kampene er på vippen og skal afgøres. Der skal vi jo bare følge kampplanen og kæmpe videre, mener den 26-årige forward.

Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 2-6 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-1, 1-1, 0-4

Mål: 1-0 Sebastian Brinkman Andersen (6.16), 1-1 Tommy Giroux (17.07), 2-1 Rasmus Lahnaviik (35.22), 2-2 Pierre-Olivier Morin (37.56), 2-3 Jonas Brøndberg (49.57), 2-4 Tommy Giroux (55.55), 2-5 Thomas Spelling (56.28), 2-6 Tobias Ladehoff (59.59)

Udvisninger: Frederikshavn 4x2 min., Aalborg 2x2 min.

Tilskuere: 1332 VIS MERE

Han hamrede Frederikshavn foran efter godt seks minutters spil, efter at Aalborg ellers havde siddet massivt på kampens indledning.

- Aalborg er et godt hold, så vi ved godt, at de kommer til at få pucken mest, men vores chance er at lukke dem ned i starten og så arbejde os ind i kampen derfra. Det gjorde vi jo egentlig også, for vi havde sådan set chancerne til at vinde, men vi puttede dem bare ikke ind, siger Sebastian Brinkman.

Kun 1332 tilskuere så søndagens lokalbrag i Nordjyske Bank Arena, og mange af dem kom fra Aalborg.

- Selvfølgelig skader det selvtilliden at tabe så mange kampe i streg, som vi har gjort, og med hensyn til fansene er det jo vores ansvar at spille god ishockey, så de har lyst til at komme i hallen.

- Vi har spillet godt i 40 minutter af mange af vores kampe, men vi har ikke formået af sætte en hel stabil kamp sammen, og det har kostet os dyrt. Men selvom vi ligger sidst, føler jeg, at der er meget mere i det her hold, så jeg tror fortsat på, at vi kan arbejde os ind i sæsonen og komme væk fra sidstepladsen, fastslår Sebastian Brinkman.