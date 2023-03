Frederikshavn kæmpede forgæves mod sommerferien

FREDERIKSHAVN:Sæsonen er slut for Frederikshavn White Hawks, der tirsdag aften tabte 0-5 på hjemmebane til Herning Blue Fox. Dermed går de midtjyske favoritter videre til semifinalen efter fire sejre i slutspilsserien - mod høgenes to.

Frederikshavns spillere har dog solgt sig ekstremt dyrt for at undgå den tidlige sommerferie, og derfor var det indtil den sjette kvartfinale ekstremt tæt mellem de to hold.

Efter nederlag i de to første besøg i Frederikshavn, var alvoren dog tirsdag gået op for Herning. De spillede nemlig med væsentlig mere fart i skøjterne og saft i tacklingerne end i de forudgående kampe og formåede frem for alt at få scoret.

Frederikshavn White Hawks - Herning Blue Fox 0-5 Ishockey, 6. DM-kvartfinale

Periodecifre: 0-1, 0-2, 0-2

Mål: 0-1 Morten Poulsen (0.48), 0-2 Andris Dzerins (28.48), 0-3 Miska Humaloja (34.01), 0-4 Andris Dzerins (53.35), 0-5 Mathias From (58.48)

Udvisninger: Frederikshavn 1x2 min., Herning 2x2 min og 1x5 min.

Matchstraf: Jonathan Racine-Clarke, Herning

Tilskuere: 1858

Herning vinder serien 4-2 i kampe

Kampen startede dramatisk, da begge hold indenfor de første 30 sekunder udnyttede passivt forsvarsspil til at skabe store chancer. Hjemmeholdet slap dog ikke med skrækken, for efter blot 48 sekunders spil var gæsterne i front.

Morten Poulsen fik lov at stå helt blank foran Tadeas Galansky, der i første omgang reddede flot. Hernings kaptajn fik dog også lov at hugge til på returen, og så var høgenes keeper prisgivet.

Jonas Jakobsen og de øvrige forwards hos Frederikshavn havde ikke fundet skarpheden frem tirsdag aften. Især powerplayet fejlede. Foto: Henrik Bo

Siden pressede Herning hårdt på i den resterende del af 1. periode, men Tadeas Galansky i målet holdt med fremragende spil liv i kampen for hjemmeholdet.

Uskarpt powerplay

Også i starten af 2. periode var Herning tæt på at udbygge føringen, men Mathias Bau måtte se sit forsøg prelle af på trekantssammenføjningen.

I stedet fik hjemmeholdet kampens første chance i powerplay, og den blev endnu bedre, da Herning tog endnu en udvisning, så White Hawks fik 48 sekunder med to mand mere på isen.

Rasmus Søndergaard og brormand Thomas forlængede tirsdag sin kontrakt med Frederikshavn White Hawks. De får dog ikke flere optrædener i indeværende sæson. Foto: Henrik Bo

Den store mulighed blev dog ikke udnyttet, men gav dog høgene en smule mere momentum i kampen.

Herning var dog mere kyniske, når de fik deres store tilbud, og knap halvvejs i kampen udnyttede Andris Dzerins den gavmilde plads foran mål til at øge til 2-0 for gæsterne.

Med seks minutter tilbage af 2. periode satte Herning dødsstødet ind med scoringen til 3-0, da Miska Humaloja var hurtigst over en returpuck fra Galansky.

Thomas Søndergaard forlader her isen med blodet flydende efter en tackling, der udløste en matchstraf til synderen Jonathan Racine-Clarke. Frederikshavn-spilleren vendte dog siden tilbage til isen. Foto: Henrik Bo

Dramatikken forsvandt dog ikke, for mod slutningen af perioden røg Thomas Søndergaard hårdt i isen efter en tackling ved banden, der udløste en tidlig badebillet til Hernings synder. Men trods fem minutter med én mand mere på isen kunne hjemmeholdet ikke få prikket hul på målmand Mac Carruth.

I 3. periode kom hjemmeholdet ud med fornyet energi og jagtede helhjertet den lille mulighed for et stort comeback. Frederikshavn var da også klart bedst i de sidste 20 minutter, men målet var som forhekset.

I stedet kunne Herning i slutfasen gnide lidt ekstra salt i såret og udbygge føringen til slutresultatet 5-0 på to sene scoringer.