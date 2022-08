Frederikshavn lagde is til flot dansk fight i VM-åbning

ISHOCKEY: Skal der være fest, så lad der være fest, synes at være mottoet for de danske ishockeykvinder, da de åbnede et længe ventet VM på hjemmebane. I en velbesøgt isarena i Frederikshavn skøjtede de danske kvinder på fra første skær mod storesøster fra Sverige.

Der var blot spillet 81 sekunder, da Emma Russell bragte hallen i ekstase med sin 1-0-scoring. Glæden blev alt for kort. Flagene var dårligt holdt op med at blafre, da svenskerne udlignede. Sølle 30 sekunder nåede de danske fans og spillere at være i drømmeland.

Hanna Olsson udnyttede lidt løst dansk forsvarsspil, og så var svensken tilbage på omgangshøjde.

Den hæsblæsende indledning blev fulgt op med godt dansk spil. Anført af Josefine Jakobsen, søster til Pirates-kaptajn Julian Jakobsen, var Danmark godt med i de første 20 minutter. Jovist havde svenskerne mest puckbesiddelse, men det danske hold virkede komfortabel i sin defensiv, og målvogter Cassandra Repstock-Romme stod en flot første periode.

Med frisk is var der også friske danske kræfter til anden periode, som blev indledt ligeså godt fra det danske hold, som man havde sluttet første periode. Der var oven i købet et par store tilbud til Danmark, men ind over stregen kom pucken ikke.

Det gjorde den til gengæld da Hanna Olsson for anden gang i opgøret indtog rollen som dansk bøddel. Hun gjorde det til 2-1 efter en periode, hvor Danmark ellers havde haft gode muligheder i et powerplay.

Nu virkede det for alvor som om, de danske spillere skulle bestige Pikkerbakken i strid modvind. Det svenske føringsmål var dårligt noteret på tavlen, før Josefine Jakobsen skøjtede ind i en to minutters udvisning.

Det svenske powerplay var omtrent ligeså nådesløst, som Karl Gustav var, da han indtog Danmark i 1658. Josefine Jakobsen nåede kun at sidde i straffeboksen i 12 sekunder, før Sverige bragte sig på 3-1 ved Maja Persson.

Nu kunne man frygte for de danske spilleres evne til at stå imod et svensk hold, der nu spillede ned ad bakke, men atter viste de danske løvinder flot karakter. Ganske vist kom Sverige på 4-1 i tredje periode, men Danmark fik reduceret ved Josefine Jakobsen til 4-2. Mod kampens slutning fik Hanna Olsson scoret for tredje gang, men det kunne ikke fjerne indtrykket af, at Danmark havde leveret en meget flot indsats ved den første VM-kamp på hjemmebane.