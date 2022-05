Frederikshavn mister landsholdsmålmand

ISHOCKEY:Målmanden Mathias Seldrup er fortid i Frederikshavn White Hawks.

Den 25-årige målmand, der i øjeblikket er en del af det danske landshold ved A-VM i Finland, skifter til Esbjerg Energy, fortæller vestjyderne i en pressemeddelelse.

Dermed vender målmanden tilbage til den klub, som han også repræsenterede fra 2016 og indtil sommeren 2020, hvor han drog mod nord.

- Jeg var glad for at være i Esbjerg, da jeg var her sidst, og jeg ved, at det er en god klub, gode holdkammerater og en god organisation. Og så har jeg savnet at spille foran ”den gule mur”. Den gør en forskel og det er lettere at være en del af muren end at spille imod den. Så jeg glæder mig, fortæller Mathias Seldrup i pressemeddelelsen fra Esbjerg Energy.

I den forgangne sæson duellerede Mathias Seldrup med Tadeas Galansky om spilletiden i Frederikshavns mål.

- Jeg har lært en del af tiden i Frederikshavn. Jeg har eksempelvis lært at håndtere modgangen, når tingene ikke går, som jeg havde håbet. I elitesport kan alle ikke være førstevalg, og alle kan ikke vinde. Men hårdt arbejde belønnes og det er spændende at være med truppen til A-VM i Finland, siger Mathias Seldrup.

Hos Frederikshavn White Hawks havde Tadeas Galansky også kontraktudløb efter den overståede sæson, så det er et åbent spørgsmål, hvem der skal vogte vendelboernes mål i næste sæson.