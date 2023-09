Se målene: Frederikshavn-nedturen fortsatte mod Herlev

Med rette var fredagens hjemmekamp i Nordjyske Bank Arena udråbt til en nøglekamp for ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks, men de godt 1000 tilskuere gik atter skuffede hjem.

Gæsterne fra Herlev Eagles vandt nemlig 4-3, og dermed står nordjyderne blot noteret for ét point efter fem kampe. Det placerer dem sidst i Metal Ligaen - og med et stort gab op til det næstdårligste hold.

Undervejs i kampen viste Frederikshavn ellers god moral, da de kom tilbage på 3-3 efter at have været bagud 1-3. Men det var i den sidste ende en ringe trøst for Patric Weners pointhungrende mandskab.

Se alle kampens syv scoringer herunder - bragt i samarbejde med Metalligaen.tv:

Sæsonen er stadig lang, så Frederikshavn White Hawks kan fortsat nå at stige på i tabellen, og et godt slutspil kan redde meget. Den dårlige start ser dog som minimum ud til at have kostet høgene chancen for at komme med i pokalturneringens Final4.