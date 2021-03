Frederikshavn overlevede bombardement og fremtvinger syvende kvartfinale

ISHOCKEY:Det var vind eller forsvind for Frederikshavn White Hawks, da de tirsdag aften mødte Esbjerg Energy på hjemmebane i Metal Ligaens slutspil.

Stik imod spil og chancer klarede nordjyderne opgaven og vandt det sjette kvartfinaleopgør med 3-2 på en scoring godt fire minutter inde i første overtidsperiode.

Christopher Frederiksen satte pucken højt i nettet fra næsten nul grader, men dermed stoppede dramaet ikke. Der gik næsten fem minutter med at videochecke scoringen for at klarlægge, om målet var ude af position, da pucken gik ind. Scoringen fik dog lov at stå.

Dermed står det 3-3 i kampe, og de to hold skal nu ud i en syvende og afgørende kvartfinale på fredag i Esbjerg.

Frederikshavn White Hawks havde sent tirsdag aften besøg af Esbjerg Energy i de to holds sjette møde i Metal Ligaens slutspil. Foto: Henrik Bo

Frederikshavn startede tirsdagens kamp stærkt og lagde et pænt tryk på Esbjerg. Det var derfor fortjent, at Jesper Jensen efter godt otte minutters spil bragte hjemmeholdet på 1-0. Landsholdsforwarden sendte en listig puck mod mål, som en Esbjerg-spiller uforvaret kom til at styre forbi sin egen keeper.

Der gik dog kun 36 sekunder, før Esbjerg havde bragt balance i regnskabet. David Madsen slog til på en løs puck tæt under mål til 1-1. Siden overtog Esbjerg styringen på kampen, og gæsterne var det hold, der var tættest på at bringe sig i front før udgangen af 1. periode.

Esbjerg startede også 2. periode bedst, men Filip Larsson i Frederikshavns mål klarede flot fra sig. I stedet slog hjemmeholdet til på en flot omstilling efter godt syv minutters spil.

Pucken endte hos Sebastian Brinkman, der satte et flot trækskud over skulderen på Mads Søgaard og ind i det i modsatte målhjørne til 2-1 for White Hawks.

Det fik bare Esbjerg til at intensivere presset, men de fik ikke udbytte af overtaget, og hjemmeholdet kunne dermed gå ind til 3. periode foran 2-1.

De sidste 20 minutter formede sig ikke anderledes end de første 40, for det var Esbjerg, der dominerede massivt. De kunne bare ikke få pucken forbi en storspillende Filip Larsson, der udrettede indtil flere mirakler på vej mod sejren.

Thomas Søndergaard var utrolig tæt på at score på en af Frederikshavns få omstillinger, men med ét minut tilbage af den ordinære tid hev Esbjerg Mads Søgaard ud af målet i en sidste desperat jagt på udligningen.

Esbjerg Energy har her udlignet til 2-2 blot 23 sekunder før den ordinære tids udløb. Foto: Henrik Bo

Til sidst i 3. periode stod Frederikshavn blot og parerede som en groggy bokser i ringhjørnet, og med 23 sekunder tilbage gik den ikke længere. Christian Wejse stod længe og ventede på pucken foran mål, og da afleveringen kom, prikkede Esbjerg-spilleren elegant pucken under Filip Larsson til udligning 2-2.

Ærgrelsen var stor hos den svenske målmand og de frederikshavnske spillere, men de fik altså rejst sig og kom ud til den første overtidsperiode og satte trumf på. Skudstatisikken endte ellers hele 47-18 i Esbjergs favør.

Kampfakta Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy 3-2 Periodecifre: 1-1, 1-0, 0-1, 1-0 Mål: 1-0 Jesper Jensen (8.13), 1-1 David Madsen (8.49), 2-1 Sebastian Brinkman (27.15), 2-2 Christian Wejse (59.37), 3-2 Christopher Frederiksen (64.11) Det står dermed 3-3 i serien, og en syvende og afgørende kamp venter på fredag i Esbjerg. VIS MERE