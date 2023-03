Frederikshavn-profil frygter for karrieren efter alvorlig skade

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks' Alexander Bumagin har fået bekræftet sin værste frygt, efter at han for en god uge siden blev skadet i en hjemmekamp mod Herning Blue Fox.

Scanninger af det skadede knæ har vist, at den 36-årige russer har ødelagt korsbåndet.

- Der er ingen tvivl om, at Alex er ekstremt påvirket af situationen. Han er bange for, at det måske betyder, at hans karriere er forbi, og det er selvfølgelig ikke den måde, han har drømt om at slutte på, siger Kasper Kristensen, der er sportschef i Frederikshavn White Hawks.

Alexander Bumagin skal opereres i næste uge, og dommen fra lægerne betyder selvsagt, at han ikke kommer på isen mere i denne sæson. For to år siden pådrog russeren sig også en alvorlig knæskade. Den kæmpede han sig tilbage fra, og selv om Bumagin er i en for en elitesportsmand fremskreden alder, vil Kasper Kristensen ikke udelukke et lignende scenarie.

- Det er heldigvis det andet knæ denne gang, og Alex er en hårdtarbejdende mand, så hvis han har en ambition om at komme tilbage, er jeg sikker på, at han kan lykkes med det, siger Kasper Kristensen.

Inden uheldet mod Herning havde Frederikshavn White Hawks været i dialog med Alexander Bumagins agent om en forlængelse af den kontrakt, der udløber efter denne sæson.

- Den dialog stopper så absolut ikke. Vi taler videre efter sæsonen, når vi ved lidt mere om, hvad fremtiden bringer, siger Kasper Kristensen.

Mens Alexander Bumagin definitivt er ude, skal Frederikshavn White Hawks formentlig også spille slutspil uden kaptajn Jesper Jensen, der fortsat er ude med en hovedskade.

Alligevel vandt holdkammeraterne tirsdag med 2-0 over SønderjyskE i vendelboernes sidste hjemmekamp i grundspillet. I søndags blev det 5-1 over Rungsted.

- Det var to gode hjemmekampe at slutte af med. Vi har fået rettet op på nogle ting og blevet mere stabile i de ting, vi foretager os. Om vi skal møde Herning, Aalborg eller Odense i kvartfinalerne, er jeg overbevist om, at vi kan drille dem. Det har vi vist flere gange i løbet af sæsonen, siger Kasper Kristensen.

Frederikshavn White Hawks' sidste to opgaver i grundspillet er udekampe mod Herlev og Odense.