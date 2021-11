Frederikshavn rejste sig og tog førstepladsen tilbage fra Aalborg

ISHOCKEY:Blot to dage efter et fælt skuffende nederlag til bundholdet Odense rejste spillerne fra Frederikshavn White Hawks sig med en overtidssejr på 2-1 i Esbjerg.

Mark McNeill blev matchvinder to minutter inde i overtiden af onsdagens opgør, da han gik solo over en halv bane og udplacerede vestjydernes keeper.

Sejren betyder, at Frederikshavn White Hawks igen overhaler Aalborg Pirates i Metal Ligaen og sætter sig på førstepladsen.

Esbjerg Energy vandt skudstatistikken i onsdagens kamp med 38-22, men det var først i tredje periode, at de for alvor fik sat Mathias Seldrup i nordjydernes mål under tryk.

Aleksi Halme bragte fortjent Frederikshavn foran godt 16 minutter inde i første periode, og den føring holdt helt indtil tre minutter før tredje periodes afslutning. Her fik Travis Brown sendt et skud afsted med trafik foran mål, så en ellers storspillende Seldrup så pucken for sent.

Men i overtiden sikrede Frederikshavn sig som bekendt sejren alligevel og kunne dermed notere to point til regnskabet.

Aalborg Pirates har nu serveretten i den nordjysk topstrid. Aalborgenserne kan torsdag aften tage førstepladsen tilbage, hvis de lever op til favoritværdigheden og vinder i Odense.