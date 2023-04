Frederikshavn samler ind for at holde russer væk fra krig

FREDERIKSHAVN:For lidt over en måned siden faldt Frederikshavn White Hawks' 36-årige russer Aleksandr Bumagin til isen i en kamp og tog sig til knæet. De bange anelser blev bekræftet af en skanning - korsbåndet var ødelagt.

Med kontraktudløb efter denne sæson, som lakker mod enden, minimum et halvt års genoptræning foran sig og en fremskreden alder for en aktiv, var karrieren og tilværelsen i Danmark truet.

Skulle han og familien forlade Danmark, kunne en retur til Rusland være eneste mulighed, og dermed ville Bumagin også risikere at blive sendt i krig i Ukraine. Men det vil Frederikshavn White Hawks ikke risikere.

Uagtet at Bumagin er ukampdygtig aktuelt, og måske endda må indstille karrieren, så vil klubben beholde ham.

- Vi kan som bestyrelse og klub ikke leve med at sende Bumagin, hans kone Nataliia samt børnene, der til dagligt spiller ishockey i FIK, tilbage til Rusland grundet den nuværende situation i Ukraine, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Vi vil under ingen omstændigheder være med til, at Bumagin kan risikere at blive sendt i krig, vel vidende hvilke forfærdelige konsekvenser det kan have for Bumagin og hans familie.

Det har fået klubben til starte en indsamling, der skal gøre det muligt at beholde russeren i klubben.

Med et stramt budget er der ikke råd til spillere eller ansatte, der ikke er brug for, men indsamlingen skal skabe det ekstra råderum, som kan forlænge Bumagins ansættelse og dermed give familien mulighed for at blive i Danmark.

- Vi har i Frederikshavn White Hawks besluttet, at Alexandr Bumagin på den ene eller anden måde skal være en del af Frederikshavn White Hawks i den kommende sæson.

- Vi er selvfølgelig fuldstændig bevidst om, at dette har en direkte påvirkning på vores økonomi, men sammen kan vi løse denne udfordring, skriver klubben og opfordrer folk til at donere.

Aleksandr Bumagin kom til den nordjyske klub i 2019 og har siden spillet mere end 150 kampe for holdet.

/ritzau/