Frederikshavn skøjter på tidlig ferie - smed føring i afgørende kvartfinale

ISHOCKEY:Alt startede så godt for Frederikshavn White Hawks, da de spillede det femte kvartfinaleopgør mod Esbjerg Energy. Høgene kom hurtigt foran med 2-0, men skuffede fælt i de sidste to perioder og tabte kampen 2-3. Dermed er nordjyderne færdige i denne sæson af Metal Ligaen.

Det var ellers et toptændt White Hawks-mandskab, som skøjtee på isen i begyndelsen. Høgene kom langt bedre ud end i de foregående kampe. Der blev sendt masser af pucke på mål, og spillerne viste, at de ikke ønskede ydmygelsen ved at blive sendt ud efter fem kampe.

Det bedste bevis på, hvor højt spændingsniveauet var, kom Niklas Pavel med, da han efter bare to minutter gik i infight med udeholdets Jannik Christensen. Så havde frederikshavnerne ligesom markeret, at de ville gøre alt for en kamp nummer seks.

Det var dog lige ved at gå galt for hjemmeholdet på trods af den solide start, da esbjergensernes Kale Kerbashian fik frit udsyn til målet, men canadieren bragede pucken på overliggeren.

Derimod kunne White Hawks få momenter senere tage føringen i powerplay. Eemeli Räsänen blev med en baghåndspasning fundet på blå linje, og herfra sendte backen pucken op under overliggeren.

Fire minutter senere fordoblede værterne føringen, da Jonathan Brinkman fandt en fri i Alexander Bumagin, som med et drøn af et slagskud scorede til 2-0.

Nordjyderne kunne ikke følge op på den stærke start de fik i første periode. Foto: Kim Dahl Hansen

Første halvdel af første periode var udpræget domineret af høgene, som også fortsatte med at være det toneangivende hold. Efter 12 minutter fik nordjyderne et powerplay og godt halvvejs gennem overtallet blev Radim Piroutek spillet fri under mål. Forwarden skulle bare sætte staven på for at gøre det til 3-0, men fik ikke ram på pucken.

Det var først mod slutningen af perioden, at Esbjerg Energy levede op til den sidste del af holdets navn. Gæsterne fik skabt en del chancer og kunne særligt i powerplay have reduceret op til pausen, men Mathias Seldrup fik placeret sig rigtigt i målet.

Pausen havde gjort gæsterne godt, som ganske vist sluttede langt bedre, end de startede, men fra anden periodes start var det et forvandlet Esbjerg-hold. De trykkede konstant frederikshavnerne ned bag blå linje, og det lignede bare et spørgsmål om tid, før Esbjerg fik hul på målbylden.

Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy 2-3 Periodecifre: 2-0, 0-2, 0-1 Mål: 1-0 Eemeli Räsänen (04:04), 2-0 Alexander Bumagin (08:03), 2-1 Felix Scheel (28.26), 2-2 Phillip Schultz (36.54), 2-3 Kale Kerbashian (47:55) Udvisningsminutter: Frederikshavn 4, Esbjerg 8 Tilskuere: 1009 VIS MERE

Det skete ganske rigtigt efter 28 minutter, da Kale Kerbashian med en tværaflevering spillede Felix Scheel fri til skud, som den forhenværende Pirates-spiller resolut bankede op i målhjørnet til 1-2.

Med små tre minutter til den anden pause fik sydjyderne udlignet. Sune Hjulmand skød mod mål fra blue line, men forsøget gik forbi mål, men efter en tur på banden røg pucken ind foran mål, hvor Phillip Schultz kunne prikke pucken i mål til 2-2.

Anden periode var langt fra gået, som nordjyderne ønskede. Udviklingen på kampen sendte et klart signal til hjemmeholdet om, at de efter pausen skulle finde et helt andet gear frem, hvis de ville forlænge livet i slutspillet.

Femte DM-kvartfinale mellem Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy. Foto: Kim Dahl Hansen.

Frederikshavnerne fik da også en fin start på tredje periode, hvor de havde flere muligheder for at tage føringen tilbage, men det var derimod Esbjerg som efter 48 minutter bragte sig på 3-2.

Denne gang var det den altid farlige Kale Kerbashian, som gjorde det onde ved høgene. Den giftige kombination mellem Scheel og Kerbashian var igen opskriften, før canadieren kunne sende pucken ind bag Mathias Seldrup.

Uret begyndte dermed at arbejde imod nordjyderne, der havde 12 minutter til at forsinke sommerferien. Det var dog et hjemmehold, som havde vanskeligt ved at producere chancer af målgivende karakterer, mens Mathias Seldrup med flere store redninger holdt høgene inde i slutspilsserien.

Cheftræner Kasper Degn kaldt flere gange målmanden ud, men først blev det forhindret af en offside og dernæst en icing, der gjorde, at White Hawks kun fik 45 sekunder med en mand ekstra på isen. Alexander Bumagin fik med 20 sekunder muligheden tæt under mål, men afslutningen blev blokeret af en bunke Esbjerg-spillere, som kunne få pucken ud af egen zone.

Da hornet i hallen lød kunne Frederikshavn-spillerne skøjte på sommerferie, mens Esbjerg-spillerne kan se frem til at skulle spille semifinaler.