Frederikshavn snød rivalerne og tog finalebilletten

ISHOCKEY:Der er formentlig ikke nogen fest, Frederikshavn White Hawks hellere vil spolere end den, de fik sat en stopper for fredag aften.

For med en 5-4-sejr over rivalerne Aalborg Pirates blev størstedelen af de 5000 tilskuere i den udsolgte Bentax Isarena i Aalborg sendt skuffede hjem, mens Frederikshavn White Hawks sammen med sine tilhængere kan se frem til at deltage, når pokalturneringens Final4-stævne lørdag afsluttes med en finale mod Rungsted Seier Capital.

Frederikshavn White Hawks fik skovlen under Aalborg Pirates efter straffeslag. Fotos: Lars Pauli

For Aalborg Pirates begyndte aftenen ellers som den fest, der var planlagt. Allerede kort før kampstart blev sportschef og assisterende træner, Ronny Larsen, indlemmet i ishockeyens Hall of fame for sit nærmest livslange bidrag til dansk ishockey, og da kampen kom i gang, var hjemmeholdet også ovenpå.

Pierre-Olivier Morin gjorde det til 1-0 for piraterne, men så blev Frederikshavn for alvor budt indenfor.

Først missede Aalborgs Kirill Kabanov en gigantisk chance tæt under mål, og kort efter var hjemmeholdet en tand for gæstfrie med en stor fejl i egen zone. Den invitation tog Alexander Bumagintog imod, og igen i anden periode var den russiske stjerne atter på pletten, da piraterne igen forærede pucken væk.

Nikolaj Krag Christensen bankede efterfølgende 3-1-scoringen i nettet og reagerede ved at tysse på hjemmeholdets publikum, der virkede paralyseret over, at deres fest på den måde var ved at fise ud.

Hjemmepublikummet genvandt dog det gode humør, da Mikkel Højbjerg og Kirill Kabanov henholdsvis reducerede og udlignede, og Aalborg Pirates lignede et hold med momentum inden tredje periode.

Så blev kampen imidlertid igen vendt på hovedet med Søren Nielsens 4-3-scoring, men historien gentog sig, og Aalborg Pirates kæmpede sig tilbage med Tim Davisons 4-4-udligning.

Det tvang opgøret ud i overtid, og her var Frederikshavn White Hawks tættest på sejren med et stolpeskud, men i straffeslag var høgene skarpest, da Nikolaj Krag Christensen som den eneste fik scoret.

Opgøret mellem de to nordjyske ishockeyrivaler kunne være gået begge veje, men når det nu var Frederikshavn, der trak det længste strå, skyldes det primært, at høgene har fået udryddet nogle af børnesygdommene fra tidligere i sæsonen.

Frederikshavn har tabt flere kampe på store individuelle fejl, men fredag aften fremstod Jari Pasanens tropper som en utrolig disciplineret enhed, og det er også det, der skal bære holdet frem mod sejren i lørdagens pokalfinale mod Rungsted Seier Capital.

Her har høgene for alvor revanchere sig efter sidste sæsons traumatiske pokalfinalenederlag mod nordsjællænderne, der med to mål i den absolutte slutfase flåede pokalen ud af hænderne på Frederikshavn White Hawks.

Men kan vendelboerne præsentere sig som en ligeså stærk enhed som mod Aalborg Pirates, er der gode muligheder for, at det i år bliver Frederikshavn, der tager pokalen med hjem.