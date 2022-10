Frederikshavn tabte igen og er langt fra finalfour

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks løb fredag aften ind i det tredje nederlag i træk i Metal Ligaen, da det på udebane blev 5-6 mod Rungsted Seier Capital.

Nederlaget betød, at White Hawks gled ned på ottendepladsen, og der er nu fem point op til Herning på den fjerdeplads, der som den sidste giver adgang til finalfour. De fire finalfour-deltagere findes efter 16 runder, og Frederikshavn er nu noteret for 10 kampe.

Rungsted Seier Capital - Frederikshavn White Hawks 6-5 Periodecifre: 0-1, 3-0, 3-4

Mål: 0-1 Daniel Madsen (16.42), 1-1 Nick Moutrey (21.35), 2-1 Mathieu Pompei (23.57), 3-1 Rasmus Thykjær Andersson (33.42), 4-1 Nick Moutrey (40.54), 4-2 Thomas Søndergaard (49.28), 5-2 Tim Daly (50.36), 5-3 Radek Cip (52.25), 5-4 Radek Cip (55.20), 6-4 Yannick Vedel (57.54), 6-5 Sebastian Brinkman (59.47)

Udvisninger: Rungsted 3x2 minutter, 3x2 minutter

Tilskuere: 766 VIS MERE

White Hawks måtte i forhold til den seneste kamp mod Aalborg Pirates stille op i Hørsholm uden holdets stærke målmand Tadeas Galansky, men gæsterne førte alligevel efter første periode takket være Daniel Madsens scoring.

I anden periode måtte vikarierende Kevin Dich Frydkjær dog indkassere tre scoringer, uden at gæsterne formåede at svare igen.

54 sekunder inde i tredje periode blev det også 4-1 til hjemmeholdet. Små ni minutter senere fik Thomas Søndergaard reduceret, men lynhurtigt øgede Rungsted atter føringen takket være Tim Dalys scoring.

Frederikshavn fik på ny reduceret ved Radek Cip, og med godt fire et halvt minut tilbage fik gæsterne for alvor færten af et stort comeback, da Radek Cip også gjorde det til 4-5.

Rungsted lukkede og slukkede dog med lidt mere end to minutter tilbage af opgøret, da Yannick Vedel gjorde det til 6-4 i et tomt mål. Frederikshavns satsning med at erstatte målmand Kevin Dich Frydkjær med en ekstra markspiller i kampens slutfase kastede 13 sekunder før tid en reducering af sig ved Sebastian Brinkman, men nærmere kom gæsterne ikke.