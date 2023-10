Se de syv scoringer: Frederikshavn tabte igen efter drama

Frederikshavn White Hawks har haft en svær sæsonstart, hvor ishockeyholdet endnu ikke har vundet, og niende gang var ikke lykkens, da de tirsdag aften tabte 3-4 efter straffeslag på udebane mod Herning Blue Fox.

Dermed er høgene fortsat isoleret i bunden af tabellen med blot to point. Der er otte point op til Rødovre på den ottende og sidste slutspilsplads.

Herning Blue Fox - Frederikshavn White Hawks 4-3 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-0, 1-3, 1-0, 0-0, 1-0

Mål: 1-0 Mathias From, 1-1 Christopher Frederiksen, 1-2 Gorm Topholt, 2-2 Patrick Madsen, 2-3 Robin Johansson, 3-3 Jesper Thornberg, 4-3 Mathias From/str

Udvisninger: Herning 4x2 min., Fr.havn 3x2 min.

Tilskuere: 2.097. VIS MERE

Nordjyderne kom bagud tidligt i Herning, da Mathias From gjorde det grimme mod sin barndomsklub. Frederikshavn nægtede dog at give op, og i 2. periode udlignede Christopher Frederiksen til 1-1 med sin længe ventede første sæsonscoring.

Pludselig havde frederikshavnerne kortene på hånden efter et powerplay, hvor de Gorm Topholt bragte dem foran 2-1.

Nordjydernes føring blev dog kortvarig, da hjemmeholdets Patrick Madsen lynhurtigt udlignede til 2-2. Men 2. periode startede og sluttede på frederikshavnernes præmisser, da svenske Robin Johansson igen kunne sende dem i front efter en 3-2-scoring i powerplay.

I 3. periode fik Herning Blue Fox deres chance for at udligne i powerplay, men det forhindrede en stærk defensiv indsats fra frederikshavnerne. Med bare et enkelt minut tilbage af kampen faldt det dog fra hinanden i høgenes forsvar, da Jesper Thornberg sendte pucken i White Hawks mål til udligning 3-3.

I overtiden af kampen formåede ingen af de to hold i bundopgøret at score. Herefter gik kampen i straffeslag, hvor den eneste skarpe skytte var Mathias From fra Herning Blue Fox, der kunne sikre sejren for midtjyderne.

Se målene fra kampen herunder. Bragt i samarbejde med Metalligaen.tv: