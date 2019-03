Frederikshavn tabte vigtig bundkamp

HÅNDBOLD: Frederikshavn fI kæmper for at sikrede sig en ny sæson i håndboldherrernes 1. division. Søndag var holdet på besøg i Randers, der forud for opgøret blot havde vundet fire af 21 turneringskampe.

Antallet af kronjyske sejre er nu fem, for Randers slog gæsterne fra Frederikshavn med 31-28. Det skete efter en lige kamp, hvor hjemmeholdet hele tiden var i teten. Tre minutter før tid var den nordjyske manko dog kun på et enkelt mål, så med lidt mere skarphed i slutfasen, kunne gæsterne godt have nappet point.

Frederikshavn fI ligger på rækkens 11. plads, og meget tyder på, at holdet skal i playoff for at redde livet.