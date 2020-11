Frederikshavn tilbage på is: Men tabte pladsen i Final4

ISHOCKEY:Efter 19 dage uden kamp var Frederikshavn White Hawks fredag aften tilbage på isen. Nedlukningen af Nordjylland er slut, og dermed kunne holdet selv gå ind og sørge for det bedst mulige resultat i sidste spillerunde inden skæringen i Metal Ligaen, hvor de fire bedste kvalificerede sig til Final4.

Inden fredagens hjemmekamp mod Herning var Frederikshavn et halvt point efter SønderjyskE, der samtidig tog imod Esbjerg. Og for Frederikshavn var det med kort forberedelse, da holdet først torsdag eftermiddag fik at vide, at kampen skulle spilles.

Frederikshavn førte med 2-1 inden tredje periode, men endte med at tabe med 3-2, og samtidig sejrede SønderjyskE hjemme over Esbjerg og nappede pladsen i Final4 sammen med Rungsted, Esbjerg og Aalborg.

Frederikshavn lagde godt fra land og tog også føringen efter godt fem minutter, da den store lette Kristians Rubins spillede Jesper Jensen helt fri foran buret, og i to omgange lagde han pucken i nettet. Og da der samtidig kom melding om, at Esbjerg var kommet i front i Vojens, så var der god stemning blandt de få tilladte tilskuere i Nordjyske Bank Arena.

Men Herning slog igen, da Petter Hansson lagde pucken i nettet efter knap 13 minutter, og i Vojens fik hjemmeholdet udlignet kort før første periodes udløb, og dermed var der status quo i kampen om Final4-pladserne efter første periode.

Frederikshavn skulle dog ikke bruge mere end 32 sekunder af anden periode, før de igen havde pucken i nettet. Joachim Blichfeldt prikkede pucken ind tæt under mål, og efter et kort videogennemsyn fra dommerne blev scoringen godkendt. Men få minutter senere kom SønderjysKE i front mod Esbjerg, og så var Final4-pladsen tilbage i Sønderjylland. Og kort efter kom SønderjysKE også på 3-1 og derefter 4-1, og dermed begyndte det for alvor at se sort ud for høgenes drøm om endnu en pokaltitel.

Selvom Frederikshavn naturligvis havde en del rust efter så mange dage uden kamp, så lignede Herning ikke for alvor et hold, der kunne profitere af det, og dermed kunne Frederikshavn å til pausen inden tredje periode med en føring på 2-1, mens Esbjerg havde reduceret til 2-4 i Vojens. Dermed skulle Frederikshavn altså bruge to Esbjerg-scoringer i de sidste 20 minutter.

Herning fik dog udlignet seks minutter inde i tredje periode, da et skud fra en spids vinkel fra Reid McNeill på forunderlig vis formåede at gå forbi Mathias Seldrup i White Hawks-målet, og så var der for alvor pres på høgene. Og fire minutter før tid brast pokaldrømmene så helt, da Herning kom foran ved Markus Jensen.

Og programmet i dén grad tilbage for høgene nu. Søndag gæster de Herlev, der fik deres fredagskamp i Aalborg aflyst