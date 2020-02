Frederikshavn-træner: Aalborg var bedre, men vi kommer tilbage

ISHOCKEY:Et nederlag var langt fra drømmescenariet for Frederikshavn White Hawks, da de fredag aften mødte Aalborg Pirates i Bentax Isarena. Cheftræner for frederikshavnerne, Jari Pasanen, var ærgerlig efter 4-0-nederlaget i det, han ellers kalder en ganske udmærket hockeykamp.

- Begge hold kæmpede hårdt i første periode. Det første mål, Aalborg får i anden periode, var en anelse heldigt, og rent uheld for os, fortalte han.

Herefter gik det mere og mere ned ad bakke for White Hawks.

- Vi mistede vores koncept i et stykke tid, fik en dum udvisning, og der opstod en smule kaos, hvor de så scorer til 2-0. Efter det mål var det svært at komme tilbage i kampen, fortalte Jari Pasanen.

Aalborg Pirates tog fredag aften imod Frederikshavn White Hawks hjemme i Bentax Isarena. Foto: Martin Damgård

- Vi prøvede at åbne en smule op i tredje periode og pressede på med flere spillere, men da Aalborg scorede til 4-0, var kampen slut. Al respekt til Aalborg. De spillede godt, holdt os fra deres målområde, og var gode til at dræbe undertalssituationerne. De fortjente at vinde i aften. sagde Jari Pasanen.

Han skiftede til tredje periode andenmålmand Samuel Jukuri ind, og det var med tanke på søndagens hjemmekamp mod Rungsted.

- Tadeas Galansky har spillet fem perioder denne uge, så selvom jeg endnu ikke ved, hvem der spiller på søndag, så ville jeg gerne give ham lidt ro. Han spillede en god kamp, og det gjorde Samuel også da han kom ind, så nu skal jeg bare finde ud af, hvem der spiller søndag.

Her er Frederikshavn White Hawks svækket i offensiven, da målmager Dane Fox fik matchstraf i slutminutterne for dårlig opførsel.

- Det er en vigtig kamp for os, og som det ser ud, så har Dane Fox karantæne. Det gør opgaven lidt mere vanskelig, men det er sådan, det er, og så tager vi det kamp for kamp, fortæller Jari Pasanen.

Frederikshavn White Hawkes ligger efter aftenens kamp på en fjerdeplads i Metal Ligaens grundspil. Men søndagens modstander fra Rungsted er blot ét point efter - med en kamp i baghånden.