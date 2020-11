Frederikshavn-træner afbrød træning, da restriktioner blev ophævet

ISHOCKEY:Spillerne fra Frederikshavn White Hawks var midt i en træning på isen, da meldingen torsdag indløb om, at nedlukningen af de nordjyske kommuner med øjeblikkelig virkning var ophævet.

Det gav cheftræner Jari Pasanen anledning til straks at blæse i den fløjte, han altid har rundt om sin hals til træning.

- Der kom besked fra klubbens ledelse om, at vi skulle spille kamp fredag aften, og da jeg havde planlagt en ret hård og lang session, skyndte jeg mig at afblæse det hele og sende spillerne til omklædning, fortæller Frederikshavns finske træner.

Det er ikke normale tider

Han indrømmer, at meldingen kom bag på ham, men han tager situationen i stiv arm.

- Det er ikke optimalt, men vi lever heller ikke i normale tider, så det må man tage med. Det havde været at fortrække at have haft lidt mere forberedelsestid, men vi glæder os også til at komme i kamp i Metal Ligaen igen, siger Jari Pasanen.

Arkivfoto: Bente Poder

Spillerne blev sendt hjem for at hvile stængerne, og fredag møder de ind og får et faktisk oplæg til kampen mod Herning Blue Fox, der begynder 19.30, der kan blive afgørende for, om nordjyderne får en plads i pokalturneringens Final4,

SønderjyskE, der hjemme tager imod Esbjerg, har dog et forspring på 0,5 point og kan således selv afgøre, om de skal tage den adgangsgivende fjerdeplads.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi fik aflyst en kamp under nedlukningen, som blev godskrevet til 1,5 point i tabellen, men sådan er det. Hvis vi ikke er i top-4 efter kampen mod Herning, har vi bare ikke været gode nok, så du kommer ikke til at høre nogen klagesang herfra, lover Jari Pasanen.

Får ingen konsekvenser

Da nedlukningen faldt midt i en landskamppause og blot endte med at vare 14 dage, mener den finske cheftræner også, at den sportslige skade er til at overse.

- Hvis nedlukningen havde varet i en måned, så kunne man måske have talt om sportslige konsekvenser. Men nu er jeg overbevist om, at det i den sidste ende ikke kommer til at få nogen indflydelse på, hvordan sæsonen ender, fastslår White Hawks' finske træner.