Frederikshavn-træner efter sejr: Det er helt vanvittigt

HÅNDBOLD: Efter en solid indsats sikrede Frederikshavns 1. divisionsherrer sig lørdag to point ved at vinde 26-30 på en svær udebane i Odder. Dermed lægger nordjyderne afstand til nedrykningsspillet og indtager niendepladsen i rækken med 12 point.

Frederikshavnerne fik ret tidligt i opgøret opbygget sig en tremålsføring, 6-3, og gik også til pause foran 15-12. I anden halvleg udbyggede Frederikshavn føringen yderligere og var efter 38 minutter på plus syv, 21-14.

Casper Holmen blev topscorer for frederikshavnerne med syv mål. Arkivfoto: Bente Poder

Den hul skulle vise sig at være stort nok til at holde hjem. For selvom Odder med et minutt igen reducerede til 26-28, kunne det ikke ryste frederikshavnerne, som efter en timeout af cheftræner Morten Holmen lukkede opgøret med to scoringer og cementerede sejren.

Selv havde cheftræneren lidt svært ved at forstå, hvad han og holdet havde præsteret.

- Det er helt vanvittigt. Jeg kan slet ikke fatte, at vi kunne vinde i dag (lørdag, red.). Kæmpestor cadeau til spillerne, som leverede en vanvittig flot holdpræstation i Odder. Vi havde et mål om at nå 11,5 point til jul og nu har vi 12, så det er helt vildt, lød fra cheftræner Morten Holmen.

- Vi spillede smart, kom til gode chancer og kunne faktisk også godt have vundet større. Vi var hele tiden et halv skridt foran Odder rent taktisk og formåede at få kampen bragt ned i det tempo, vi gerne ville have, sagde en glad Morten Holmen, som var meget udfordret på mandskabssiden op til opgøret.

– Vi var uden Sebastian Andersen, Anders Risdal og så spillede vores keeper Marcus Raakjær med en forstuvet hånd. Odder gik over i syv mod seks på et tidspunkt, og der scorede Marcus tre gange fra feltet, selvom han knap nok kunne kaste bolden hele vejen ned i målet. Amen, det var helt vildt, sagde Frederikshavn-træneren.