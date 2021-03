Frederikshavn-træner: - Nerver og fejl kommer til at afgøre det

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks har haft held med en defensiv tilgang til kvartfinaleserien i ishockey mod Esbjerg Energy, og nu står de foran den syvende og afgørende kamp fredag aften i det vestjyske. Alene det faktum er ifølge høgenes cheftræner en succes.

- Ingen i hockey-Danmark troede, at vi ville trække den her serie så langt, og nu kan alt ske. Jeg synes ikke, vi har så meget at tabe, mens Esbjerg derimod har pres på sig, fordi de blev nummer tre i grundspillet og forventes at gå videre til semifinalerne, siger Jari Pasanen, der ser frem mod en meget tæt duel.

- Det bliver spændende og intenst, men de to hold kender hinanden ind og ud efterhånden. Vi har med succes ladet dem have megen puckbesiddelse, og selvom de har skudt meget på mål, så har det ofte været fra ufarlige positioner. Det vil ikke være noget mirakel, hvis vi vinder, mener finnen.

Frederikshavn-træneren erkender dog, at det kan være svært at forudse, hvordan spillerne vil reagere, når alt pludselig bliver sat på ét bræt.

- Jeg tror, at det bliver nerver og personlige fejl, der kommer til at afgøre det.

Den syvende og afgørende kvartfinale i Granly Hockey Arena i Esbjerg begynder kl. 19.30 og vises direkte på TV2 Sport.

Hvis kampen ikke finder sin afgørelse efter de første tre perioder, så spiller man videre i perioder på 20 minutter, indtil der er fundet en vinder og dermed en deltager i semifinalerne, hvor til Rungsted Seier Capital, Aalborg Pirates og SønderjyskE allerede har booket billet.