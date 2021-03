Frederikshavn-træner om afklapsning: - Vi laver tre store fejl

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks evnede ikke at kvalificere sig til semifinalen og røg fredag aften ud til Esbjerg Energy i kvartfinalen med et nederlag på 5-0 i vestjydernes favør.

I første periode var frederikshavnerne dog godt med.

- Vi havde en game-plan fra start og spillede en storartet første periode. Her havde vi muligheder for at score en enkelt eller to, men det var stolpe ud for os, mener holdets finske manager, Jari Pasanen.

Det var den anden periode, der kostede dyrt - og i sidste ende kostede pladsen til semifinalen.

- Så kom vi til anden periode, hvor vi lavede en række fejltagelser. Der stod 3-0, og så var kampen teknisk set ovre, uddyber finnen.

Velkomstbanneret i baggrunden blev sigende for kampen, for esbjergenserne dominerede i store dele af den afgørende kvartfinalekamp.

Høgene fulgte ikke den plan, der var lagt forud for opgøret, mener Jari Pasanen.

- Det er for dårligt, men det afspejler meget godt hele vores sæson. Til tider spiller vi ikke efter vores game-plan, og så går tingene imod os, og vi bliver straffet, siger han.

Efter esbjergensernes scoring til 5-0 blev White Hawks' Filip Larsson skiftede ud. Svenskeren havde angiveligt pådraget sig en skade i løbet af kampen.

- Vores målmand (Filip Larsson, red.) kom til skade, og han havde muligvis været i stand til at redde flere forsøg, hvis han ikke var skadet. Han var vores helt i den sjette kamp, så det er uheldigt for os. Kort opsummeret, så laver vi tre store fejl, og det er dét, der afgør kampen, siger han.

Den samlede sejr i kvartfinaleserien på 4-3 til Esbjerg Energy betyder, at de nu er videre til semifinalen. Her venter endnu et nordjysk hold, nemlig Aalborg Pirates.