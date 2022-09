Frederikshavn-træner: Vil spille mere med musklerne

ISHOCKEY:Aalborg Pirates er favoritter til at genvinde det danske ishockeymesterskab, mens der er større usikkerhed om, hvor langt rivalerne Frederikshavn White Hawks kan gå under den nye svenske cheftræner Pelle Hånberg.

Inden fredagens første nordjyske duel i Metal Ligaen er aalborgenserne dog kun ét point bedre end Frederikshavn i tabellen.

- Vi har haft en noget svingende sæsonstart, hvor vi har kæmpet med at sætte 60 gode minutter sammen. Når man ikke er helt tilfreds med spillet, men alligevel har otte point på kontoen efter fire kampe, skal man nok være ganske godt tilfreds.

- Jeg synes, at vores seneste kamp (2-1-sejr hjemme over Esbjerg) var vores hidtil bedste, men jeg er sikker på, at vi kan spille endnu bedre. Vi har sagt til hinanden, at vi vil arbejde hver dag for at blive bedre end i går, forklarer Pelle Hånberg.

Aalborg og Frederikshavn mødtes i august i to testkampe, og dem vandt høgene begge med 4-3.

Frederikshavns nye træner ser gerne, at hans hold sætter flere tacklinger ind. Det kan Aalborg Pirates komme til at mærke fredag aften. Arkivfoto: Bo Lehm

- Men én ting er træningskampe - noget andet er en turneringskamp. Aalborg er i mine øjne klare favoritter, når man ser på deres hold og på det, de præsterede i sidste sæson. Men vi skal nok give dem kamp om hver centimeter på isen, lover Pelle Hånberg.

Han fik i 2015 titlen som årets træner i svensk ishockey, efter at han tog Karlskrona på en fantastisk rejse fra den tredjebedste række og op på første klasse i Swedish Hockey League. Siden har han haft en længere periode i schweizisk ishockey, og han har især bemærket én ting ved ankomsten til Danmark.

Tungere tacklinger

- Spillet i den danske liga er mindre fysisk, men jeg ser meget gerne, at vi spiller mere med musklerne på i hvert fald vores hold. Det handler ikke om at køre modstanderen over, så de ikke kan stå på benene længere, det handler om tackle mere og tungere - indenfor reglerne. Der kan vi godt skrue op for tingene, mener White Hawks-træneren.

Pelle Hånberg er i øvrigt sikker på, at Frederikshavn først i anden halvdel af sæsonen kommer til at vise sig frem fra sin bedste side.

- Jeg har kun lige lært spillernes navne, og hvordan de skøjter. Jeg ved endnu ikke, hvordan hver enkelt reagerer, når det går godt, eller når det går dårligt. Jeg kan stadig blive meget klogere på holdets karakter, påpeger svenskeren.

Fredagens kamp mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks starter klokken 20 i Sparekassen Danmark Isarena i Aalborg.