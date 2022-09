Frederikshavn trak spændingen i Rødovre

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks stillede mandag aften op som store favoritter i udekampen mod Rødovre Mighty Bulls i Metal Ligaen, men de måtte nøjes med at få to point, efter et opgør der blev trukket helt ud i straffeslag.

Aleksi Halme blev matchvinder til 2-1, da han elegant afdriblede målmanden på det afgørende straffeslag. Forinden havde Radek Cip også scoret med en overlegen fiksering af keeperen.

Rødovre MB - Frederikshavn WH 1-2 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-1

Mål: 1-0 Johan Lundgren (0.50), 1-1 Linus Lundberg (29.54), 1-2 Aleksi Halme (straffeslag)

Udvisninger: Rødovre 4x2 min., Frederikshavn 2x2 min.

Tilskuere: 617 VIS MERE

Det var dog Rødovre, der havde tabt sæsonens første tre kampe stort, der startede kampen bedst. Efter kun 50 sekunder tog de nordjyderne på sengen og kom to mand alene med Tadeas Galansky, så de kunne bringe sig foran 1-0.

Frederikshavn fik først for alvor sat sig på kampen i 2. periode, og her faldt udligningen også. Linus Lundberg leverede et flot trækskud op i det hele målhjørne til udligning 1-1.

I 3. periode kom Rødovre dog fint tilbage i kampen og havde også en del store chancer, men med 1-1 efter 60 minutter måtte kampen ud i fem minutters sudden death. Her pådrog Frederikshavn sig en udvisning til Santeri Suistio, men de kæmpede sig flot gennem boksspillet.

Ovenikøbet fik Christopher Frederiksen en friløber i undertallet, men han blev grebet ud af Louis Ingvordsen.

På straffeslagene var det dog Tadeas Galansky hos White Hawks, der viste sig skarpest af de to keepere. Dermed fik Frederikshavn i tredje forsøg sæsonens første sejr og står nu noteret for tre point.