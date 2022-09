Frederikshavn udmanøvreret på hjemmeis

ISHOCKEY:Fredagens sene hjemmekamp i Metal Ligaen i ishockey var lige til glemmebogen for Frederikshavn White Hawks.

Gæsterne fra SønderjyskE hev en 4-0-sejr med hjem til Vojens, og det kunne der ikke indvendes noget imod.

SønderjyskE førte 1-0 efter 1. periode, og i 2. periode satte de for alvor skabet på plads. Først med to scoring i powerplay til 1-0 og 2-0 og siden slukkede William Haag med sin anden scoring i kampen lyset til 4-0 for sønderjyderne.

Frederikshavn White Hawks fik i 3. periode sat en prop i gæsternes offensiv, men de kunne heller ikke selv score, og så fes stemningen stille og roligt ud i hallen.

Det var White Hawks' anden kamp i den nye Metal Ligasæson, og de to opgør har givet henholdsvis en sejr og et nederlag. Næste opgave er Rødovre, hvor spillerbussen mandag sætter kursen mod.